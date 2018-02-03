Kartal deplasmanda çöktü! Son 5 sezonun en kötü performansı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerFutbol HaberleriKartal deplasmanda çöktü! Son 5 sezonun en kötü performansı...
Futbol Kartal deplasmanda çöktü! Son 5 sezonun en kötü performansı...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber: Ndiaye transferine soruşturma

Futbol
AA
03.02.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

Kartal deplasmanda çöktü! Son 5 sezonun en kötü performansı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Süper Lig'de Bursaspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, 20. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en kötü deplasman performansını gösterdi.

Bu sezon dış sahada kazanmakta zorlanan siyah-beyazlı ekip, 20. hafta sonunda 11 kez rakiplerine konuk oldu. 2017-2018'deki 11 deplasman mücadelesinde dörder galibiyet ve beraberlik alan Beşiktaş, 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı.

Evinden uzakta 16 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 17 puan kaybederek şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

- Son 5 maçta sadece 1 kez kazandı

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de deplasmandaki son 5 maçta ise sadece bir kez kazanabildi.

Bu süreçte Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş; Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Bursaspor karşılaşmalarını beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu periyotta Demir Grup Sivasspor'a ise yenildi.

- Güneş ile ilk 2 sezon iyi performans

Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk 2 sezonda deplasmanda daha başarılı performans sergiledi.

Güneş'in göreve geldiği 2015-2016'nın 20. haftası sonunda 9 kez rakiplerine konuk olan siyah-beyazlı ekip, yenilgi görmedi. Deplasmanda rakiplerine 8 kez üstünlük kuran ve bir maçı da beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, 25 puan toplayarak etkili bir performans ortaya koydu.
Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezon da aynı periyotta dışarıda 21 puanı hanesine yazdırdı. 20. hafta itibarıyla 11 dış saha mücadelesi yapan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle söz konusu haftayı tamamladı.

- Bilic ile başarılı sonuçlar

Beşiktaş, Güneş öncesinde teknik direktörlük görevinde bulunan Slaven Bilic yönetiminde 2014-2015 ve 2013-2014 sezonlarında deplasmanda başarılı performanslara imza attı.

Bilic'in ilk sezonunda 20. hafta sonunda 11 kez dış saha mücadelesine çıkan siyah-beyazlı ekip, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 21 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, 2014-2015'te ise söz konusu haftalarda 10 dış saha karşılaşmasında rakiplerini 9 kez mağlup etmeyi gösterdi. Bu süreçte sadece 1 kez yenilen siyah-beyazlılar, 27 puan elde etmeyi başardı.

- 2012-2013'te 9 maçta 14 puan

Siyah-beyazlı ekip, Samet Aybaba'nın görev yaptığı 2012-2013'te ise 9 deplasman maçında 14 puan topladı.

Söz konusu sezonun 20. haftası sonunda Beşiktaş, 9 dış saha maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

- Dışarıda kalesini savunamıyor

Beşiktaş, 20. haftalar dikkate alındığında son 5 sezonun en kötü savunma performansını da engelleyemedi.

2013-2014'te kalesinde 13 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki 3 sezonda başarılı savunma yaptı. 2014-2015'te rakiplerinin 7 golüne engel olamayan Beşiktaş, 2015-2016'da 8, geçen sezon ise 9 gol yedi.
Beşiktaş, bu sezon ise dış sahada şu ana kadar kalesinde 14 gol gördü.

- Deplasmanda zorlu maçlar bekliyor

Bu sezon deplasmanda kazanmakta zorlanan Beşiktaş, kalan haftalarda dış sahada zorlu maçlar oynayacak.

Bursaspor karşılaşmasının ardından ilk deplasman maçını 22. haftada Atiker Konyaspor ile yapacak siyah-beyazlı takım, devre arasında Samuel Eto'o, Adis Jahovic gibi transferleriyle dikkati çeken rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Daha sonra Rıza Çalımbay yönetimindeki Trabzonspor'a 24. haftada konuk olacak Beşiktaş, 26. haftada, şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak.

Ligin 29. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile dış sahada karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı ekip, 31. haftada ise Galatasaray'a konuk olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Haber

F.Bahçe şampiyonluk topu oynuyor mu?

Samuray’ın rotasını İmparator değiştirdi

Bursaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte maçın istatistikleri

Başakşehir'den çıkış yok