Kartal başladı Fener bitirdi! Tarihi geri dönüşte 6 gol...
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın 14. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi. 18'de topun başına geçen Burak Yılmaz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 45+3. dakikasında yine Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe, Zajc'ın 55. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sadık'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ve Fenerbahçe maça ortak oldu! Dakikalar 67'i gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak mesafeden harika bir gol atarak skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.
Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado
Sarı-lacivertli takımda 2. yarı başlarken Ersun Yanal iki değişikliğe gitti. Moses ve Isla'nın yerine, Ayew ile Valbuena oyuna dahil oldu.
Mücadeleden önemli anlar...
3’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba’nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin’den önce topu yumrukladı.
10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida’nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül’ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
14’üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
18’inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan’ı ters köşelere yolladı: 2-0.
45’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado’nun indirdiği topta Dirar’ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.
45+2’nci dakikada Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Kagawa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle geçildi.
55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1
61. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2
67. dakikada Soldado’nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3
76. dakikada Dorukhan’ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz’ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi.
80. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak’ın topu direkten döndü.
87. dakikada Valbuena’nın ortasında ön direkte Eljif’in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
KAGAWA İLK KEZ 11’DE
Beşiktaş’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa ilk kez bir maçta ilk 11’de görev aldı. Japon futbolcu daha önce Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarının ikini yarılarında oyuna dahil olurken, özellikle Antalyaspor maçında attığı 2 golle teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazanmıştı. Kagawa, Fenerbahçe derbisinde geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adem Ljajic’in yerine ilk 11’de görev aldı.
QUARESMA YEDEK BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR
Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk 11’deki yerini kaybeden Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede yer aldı. Portekizli yıldız, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da kulübede başlamış ve 68’inci dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olmuştu.
BEŞİKTAŞ’TA 4 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ
Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11’inde yer alan Shinji Kagawa, Isimat-Mirin, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz; ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın, Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynanan derbide görev almıştı. Ayrıca Dorukhan Toköz, ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.
ÜRKMEZGİL VE MAHMUTYAZICIOĞLU’NDA FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERE KARŞILAMA
Beşikaş’ta genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticileri kapıda karşıladı. Siyah beyazlı iki yöneticinin sarı lacivertli yöneticileri kapıda karşılaması sırasında sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.
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