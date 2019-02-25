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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
25.02.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Kartal başladı Fener bitirdi! Tarihi geri dönüşte 6 gol...

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Kartal başladı Fener bitirdi! Tarihi geri dönüşte 6 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında zorlu derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş, 10. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Maçın 14. dakikasında Hasan Ali Kaldırım'ın, Gökhan Gönül'e yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım, VAR'a gidip penaltı noktasını gösterdi. 18'de topun başına geçen Burak Yılmaz, farkı ikiye çıkardı: 2-0. Siyah-beyazlılar, müsabakanın 45+3. dakikasında yine Burak Yılmaz'ın golüyle skoru 3-0 yaptı. Fenerbahçe, 55. dakikada Zajc'ın attığı golle skoru 3-1 yaptı. Maçın ilk 45 dakikalık bölümü, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe, Zajc'ın 55. dakikada attığı golle skoru 3-1'e getirdi. Bu golden sonra etkili ataklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, Sadık'ın 52. dakikadaki golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Ve Fenerbahçe maça ortak oldu! Dakikalar 67'i gösterirken Hasan Ali Kaldırım, uzak mesafeden harika bir gol atarak skoru 3-3'e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi.

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado

Sarı-lacivertli takımda 2. yarı başlarken Ersun Yanal iki değişikliğe gitti. Moses ve Isla'nın yerine, Ayew ile Valbuena oyuna dahil oldu.

Mücadeleden önemli anlar...

3’üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Atiba’nın arkaya aşırttığı topta kaleci Volkan, Mirin’den önce topu yumrukladı.

10’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Burak’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta Kagawa ortaladı. Arka direkte topla buluşan Vida’nın içeri çevirdi. Gökhan Gönül’ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

14’üncü dakikada Fenerbahçe ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Gökhan Gönül, Hasan Ali’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda oyunu devam ettiren Bülent Yıldırım, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

18’inci dakikada penaltı atışını kullanan Burak Yılmaz, topu ve kaleci Volkan’ı ters köşelere yolladı: 2-0.

45’inci dakikada sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali ortaladı. Soldado’nun indirdiği topta Dirar’ın vuruşunda Mirin araya girdi ve top kornere gitti.

45+2’nci dakikada Beşiktaş farkı 3’e çıkardı. Kagawa’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz, Fenerbahçe ceza sahasına girdikten sonra yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş’ın 3-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Dirar’ın kale önüne gönderdiği topu Zajc filelere gönderdi. 3-1 

61. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Sadık, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 3-2 

67. dakikada Soldado’nun pasında ceza alanı dışında topla buluşan Hasan Ali'nin şık vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu. 3-3

76. dakikada Dorukhan’ın ara pasında ceza alınana sarkan Burak Yılmaz’ın vuruşunu Volkan ayağıyla çeldi. 

80. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan ortasında iki savunma oyuncusunun arasından yükselerek kafa vuruşu yapan Burak’ın topu direkten döndü. 

87. dakikada Valbuena’nın ortasında ön direkte Eljif’in kafa vuruşunu Karius çeldi, ardından da direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 

 

Kartal başladı Fener bitirdi Tarihi geri dönüşte 6 gol...
KAGAWA İLK KEZ 11’DE 

Beşiktaş’ın devre arasında Borussia Dortmund’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa ilk kez bir maçta ilk 11’de görev aldı. Japon futbolcu daha önce Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarının ikini yarılarında oyuna dahil olurken, özellikle Antalyaspor maçında attığı 2 golle teknik heyet ve taraftarın beğenisini kazanmıştı. Kagawa, Fenerbahçe derbisinde geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Adem Ljajic’in yerine ilk 11’de görev aldı.

QUARESMA YEDEK BEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından ilk 11’deki yerini kaybeden Quaresma, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Fenerbahçe mücadelesinde de kulübede yer aldı. Portekizli yıldız, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına da kulübede başlamış ve 68’inci dakikada Jeremain Lens’in yerine oyuna dahil olmuştu.

BEŞİKTAŞ’TA 4 İSMİN İLK FENERBAHÇE DERBİSİ

Siyah beyazlı ekipte Fenerbahçe karşılaşmasının ilk 11’inde yer alan Shinji Kagawa, Isimat-Mirin, Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz; ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde görev aldı. Dorukhan Toköz ile Güven Yalçın, Galatasaray ile ligin ilk yarısında oynanan derbide görev almıştı. Ayrıca Dorukhan Toköz, ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı.

ÜRKMEZGİL VE MAHMUTYAZICIOĞLU’NDA FENERBAHÇELİ YÖNETİCİLERE KARŞILAMA

Beşikaş’ta genel sekreter Ahmet Ürkmezgil ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazcıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yöneticileri kapıda karşıladı. Siyah beyazlı iki yöneticinin sarı lacivertli yöneticileri kapıda karşılaması sırasında sıcak ve samimi görüntüler ortaya çıktı.

"Fenerbahçe'nin büyüklüğü sıralamaya bakarak..."Sarı-lacivertli ekibin futbolcusu Tolgay Arslan, 3-3'lük derbi maçın ardından açıklamalarda bulundu.
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