Kartal Avrupa'da siftah yaptı

BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 17-13 geride kapatan siyah-beyazlı takım, soyunda odasına da 28-26 geride gitti.
Polonya ekibi üçüncü periyodu da 42-41 üstün geçerken, Beşiktaş son periyottaki etkili mücadelesiyle müsabakadan 66-60 galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, bu sonuçla gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Gorzow ise üçüncü maçını da kaybetti.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MAĞLUP
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası E Grubu üçüncü maçında İstanbul Üniversitesi, deplasmanda Polonya temsilcisi Sleza'ya 67-58 yenildi.
Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanan karşılaşmada İstanbul Üniversitesi, ilk çeyreği 18-16, devreyi de 39-26 önde tamamladı.
Üçüncü çeyrekte sadece 4 sayı bulabilen ve son periyoda 45-43 geride giren İstanbul temsilcisi, müsabakadan da 67-58 mağlup ayrıldı.
İstanbul Üniversitesi bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşadı. Polonya temsilcisi ise üçüncü galibiyetini aldı.
HATAY'DAN FARKLI TARİFE
Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu üçüncü maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk olduğu Polonya'nın Energa Torun takımını 71-53 yenerek 3'te 3 yaptı.
Torun Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 18-14 üstün geçen Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına da 34-29 üstün girdi.
Üçüncü çeyreği 60-45 önde kapatan Hatay temsilcisi, müsabakadan da 71-53 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Hatay Büyükşehir Belediyespor, grupta 3'te 3 yaparken, Energa Torun ise 2. mağlubiyetini yaşadı.