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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
30.01.2019 - 01:12, Son Güncelleme:

Kartal Avrupa'da kanatlandı

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Kartal Avrupa'da kanatlandı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta maçında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Belçika ekibi Filou'yu 80-71 yenerek üst üste 5. kez sahadan galip ayrıldı. 

Siyah-beyazlılar, toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. Grupta son olarak kasım ayında Beşiktaş'a kaybeden Belçika temsilcisi ise 6 maç aranın ardından yenilerek organizasyondaki 6. mağlubiyetini yaşadı. 

Rakibini ilk maçta da 73-66 yenen Beşiktaş Sompo Japan, olası puan eşitliğinde, ikili averajda üstünlüğü eline geçirdi. 

Mücadeleye savunmada iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 3. dakikayı 6-2 önde bitirdi. Boyalı alandan sayılar bularak toparlanan Filou, boş atışlardan isabet bulamayan siyah-beyazlılar önünde 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Belçika temsilcisi, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı. 
İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Filou, savunmada ritmini bulamayan siyah-beyazlılar karşısında Djurisic, Desiron ve Williams'ın basketleriyle 13. dakikayı 26-17 üstün kapattı. Taraftarının da desteğiyle hücumda tempoyu artıran Beşiktaş Sompo Japan, pota altından Samet

Geyik ve Buva ile dış atışlardan da Rich'le üst üste isabetler kaydederek 18. dakikadaüstünlüğü yakaladı: 33-32. Uzun oyuncularıyla skor üretmeye devam eden ev sahibi takım, soyunma odasına da 40-39 üstün girdi. 

İkinci yarı karşılıklı basketlerle başladı. Üç sayı çizgisinin gerisinden Benzing ve Rich'le sayılar bulan Beşiktaş Sompo Japan, Buva'nın basketleriyle 25. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 56-45. Üçüncü çeyreğin son anlarında farkı bir ara 15 sayıya (70-55) yükselten siyah-beyazlılar, dördüncü periyoda 70-59 önde gitti. 

Son çeyrekte hücumda sayı üretmekte zorlanan Beşiktaş Sompo Japan, 37. dakikayı 73-67 önde üstün geçti. Kalan sürede skor üstünlüğünü sürdüren siyah-beyazlılar, Filou'yu 80-71 mağlup etti. 

Öte yandan, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübünün basketboldan sorumlu yöneticisi Ahmet Cihat Kumuşoğlu da protokol tribününden takip etti. 
Karşılaşmanın son bölümlerinde bir grup siyah-beyazlı taraftar, "İstemiyoruz emek hırsızı Burak Yılmaz'ı, Fikret Orman'ı. Beşiktaş'ım ne günlere kaldı. Özlüyoruz Süleyman Seba'yı, Şeref Bey, Baba Hakkı'yı" tezahüratında bulundu. 

Siyah-beyazlılar, grupta 14. ve son hafta maçında 6 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Slovenya ekibi Petrol Olimpija ile karşı karşıya gelecek. 

Salon: BJK Akatlar 

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Wojciech Liszka (Polonya) 

Beşiktaş Sompo Japan: Pressey, Rich 24, Erkan Veyseloğlu 6, Burak Can Yıldızlı, Buva 23, Samet Geyik 8, Benzing 12, Dusan Cantekin 2, Gibson 2, Can Maxim Mutaf, Kenan Sipahi 3 

Filou: Djordjevic 3, Lasisi 9, Fieler 8, Kesteloot 4, Maric 5, Williams 12, Lambrecht, Schwartz 3, Buza, Mwema 3, Desiron 4, Djurisic 20 

1. Periyot: 13-18 

Devre: 40-39 

3. Periyot: 70-59 

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