Karşıyaka’yla Bucaspor son provada!
TFF 3. Lig’de ikinci yarıya İzmir’de hazırlanan Karşıyaka ve Bucaspor, pazar günü lig öncesi son provada karşı karşıya gelecek.
Kaynaklar Tesisleri’ndeki hazırlık karşılaşması saat 13.30’da başlayacak.
Daha önce oynadığı özel maçta Tire 1922’yle 1-1 berabere kalan Karşıyaka, 2 günlük Çeşme kampından dönerek antrenmanlara Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’nde yeniden başladı.
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