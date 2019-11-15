Karşıyaka’ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarşıyaka’ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...
GeriFutbol Karşıyaka’ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
15.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

Karşıyaka’ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karşıyaka’ya zorlu rakip! 125 takımı geride bırakan...

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlikle 18 puana ulaşıp Play-Off hattına adına yazdıran Karşıyaka, pazar günü çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak.

Kaf-Kaf’ın rakibi 20 puanla üçüncü basamaktaki Fethiyespor, Türkiye’de bu sezon profesyonel futbol liglerinin en az gol yiyen takımı konumunda.

Geride kalan 11 maçta rakip forvetlere yalnız 3 kez gol izni veren Fethiye, bu kategoride liglerde 125 takımı geride bıraktı.

Muğla temsilcisi son 7 maçtır da kalesinde hiç gol görmedi.

Teknik direktör Soner Tolungüç yönetiminde bu sezon iç sahada 4’te 4 yapıp rakiplerine hiç puan kaptırmayan Karşıyaka da 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yediği 8 golle Fethiyespor’dan sonra en az gol yiyen ekip konumunda.

İzmir temsilcisi rakibinin kilidini açtığı takdirde 21 puana ulaşıp zirve yarışına ortak olacak.

Teknik direktör Soner Tolungüç, pazar günü çok iyi ve istikrarlı bir takımla karşılaşacaklarını belirterek, "En büyük kozumuz taraftarımız olacak" dedi.

Karşıyaka’ya zorlu rakip 125 takımı geride bırakan...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle