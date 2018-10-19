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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
AA
19.10.2018 - 13:13, Son Güncelleme:

Karşıyaka'ya UEFA standartlarında stat!

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Karşıyaka'ya UEFA standartlarında stat!

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahası çevresine UEFA standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdiklerini belirtti.

Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'da planlanan statla ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ihalesinin iptal edildiğini hatırlattı.

İhale yapıldıktan sonra inşaata başlanamadığı için ortaya çıkan fiyat farkı nedeniyle sorun oluştuğunu bildiren Büyükkarcı, "İhalenin iptal olmaması için çabaladık, Gençlik ve Spor Bakanı'na kadar görüşme yaptık. Sürece bir de ekonomik kriz girdi. Yalı'daki stat için umudumuz bitmedi ama şu an davalar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yeni bir ihale yapılması zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Alternatif hazır

Stat için açılan davalar yüzünden alternatif bir projelerinin olduğunu belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:

"Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahamızın çevresinde UEFA standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdik. Yalı'daki salonlarımız, kortlarımız, kulüp binamız ve gelir getirici alanlarımız yıkılıp yerine stat yapılamayınca büyük bir gelirden olduk. Bu proje yapılırsa hiçbir tesisimiz yıkılmayacak. Yalı'nın takipçisiyiz, buradan vazgeçmiş değiliz ama bu araziyle ilgili süreç davalardan tıkanırsa ihaleyi açmak isteyen Toplu Konut İdaresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi kim olursa alternatif projemiz hazır. Ama altını çizerek söylüyorum Yalı Stadı tesisleşmede ilk hedefimizdir, diğerleri sadece alternatiftir. Kimse bunun üzerinden spekülasyon yapmasın."

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