Karşıyaka'ya UEFA standartlarında stat!
Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahası çevresine UEFA standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdiklerini belirtti.
Büyükkarcı, yaptığı açıklamada, Karşıyaka'da planlanan statla ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) ihalesinin iptal edildiğini hatırlattı.
İhale yapıldıktan sonra inşaata başlanamadığı için ortaya çıkan fiyat farkı nedeniyle sorun oluştuğunu bildiren Büyükkarcı, "İhalenin iptal olmaması için çabaladık, Gençlik ve Spor Bakanı'na kadar görüşme yaptık. Sürece bir de ekonomik kriz girdi. Yalı'daki stat için umudumuz bitmedi ama şu an davalar ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yeni bir ihale yapılması zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Alternatif hazır
Stat için açılan davalar yüzünden alternatif bir projelerinin olduğunu belirten Büyükkarcı, şunları kaydetti:
"Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahamızın çevresinde UEFA standartlarında 18 bin kişilik stat projesi çizdirdik. Yalı'daki salonlarımız, kortlarımız, kulüp binamız ve gelir getirici alanlarımız yıkılıp yerine stat yapılamayınca büyük bir gelirden olduk. Bu proje yapılırsa hiçbir tesisimiz yıkılmayacak. Yalı'nın takipçisiyiz, buradan vazgeçmiş değiliz ama bu araziyle ilgili süreç davalardan tıkanırsa ihaleyi açmak isteyen Toplu Konut İdaresi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi kim olursa alternatif projemiz hazır. Ama altını çizerek söylüyorum Yalı Stadı tesisleşmede ilk hedefimizdir, diğerleri sadece alternatiftir. Kimse bunun üzerinden spekülasyon yapmasın."
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