Karşıyaka'ya Mısırlı forvet
Pınar Karşıyaka geçen sezon Beşiktaş'ı eleyen Medi Bayreuth'un Mısırlı oyuncusu Assem Marei'yi kadrosuna kattı.
1992 doğumlu ve 2.06 m boyundaki power forvet 2015'te Minnesota State Üniversitesi'nden mezun oldu.
Mısır Milli Takımı'nda da oynayan Marei geçen sezon ligde 19.3 dk, 11.7 sayı, 6.5 ribaund, 1.3 asist, 1.0 top çalma, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 19.6 dk, 11.6 sayı, 5.6 ribaund, 0.9 asist, 1.0 top çalma ortalamaları tutturdu.
Merai Beşiktaş maçlarında şu istatistikleri oluşturdu:
Birinci maç: 15 sayı, 5 ribaund, 3 top çalma
İkinci maç: 15 sayı, 3 ribaund, 2 asist, 1 top çalma, 1 blok
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Geçtiğimiz sezonu Easy Credit Basketball Bundesliga ekiplerinden, Medi Bayreuth basketbol takımında tamamlayan, Assem Marei ile yapılan görüşmeler sonucu 2 yıllık anlaşma imzalamış bulunmaktayız.
16 Haziran 1992 doğumlu , 2.06 boyunda ve 4 numaralı pozisyonda görev yapabilen yeni transferimiz Assem Marei, kolej kariyerini Minnesota State ile tamamlayıp ,2015-2016 sezonunda Litvanya Ligi ekiplerinden BC Siauliai takımına transfer olup sezonu orada tamamlamıştır.
2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Almanya’nın Medi Bayreuth takımında forma giymiştir.
2017-2018 sezonunda Medi Bayreuth formasıyla 45 maça çıkıp ortalama 19.6 dakika süre alan Assem Marei 11.9 sayı, 6.1 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarını yakalamıştır.
2016-2017 sezonunda Medi Bayreuth formasıyla 36 maça çıkıp ortalama 22.9 dakika süre alıp 11.9 sayı, 7.2 ribaund ve 1.3 asist ortalamalarını yakalamıştır.
Assem Marei 2015-2016 sezonunda 261 ribaund alarak Litvanya Ligi’nin ribaund lideri olmuştur." (Basketfaul)
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