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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.06.2019 - 15:23, Son Güncelleme:

Karşıyaka'ya Duric dosyasından müjdeli haber!

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Karşıyaka'ya Duric dosyasından müjdeli haber!

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka’ya bir müjde de Igor Duric dosyasından geldi.

Başkan Turgay Büyükkarcı eski oyuncuları Senagalli Djiby Fall’a 172 bin euro ödeyerek eksi 6 puan silme cezasından kurtulduklarını, şimdi de Duric’in dosyasını kapatacaklarını söyledi.

Döviz kurlarının oldukça yükseldiğini ve anlaştıkları oyuncuların maliyetlerinin arttığını ifade eden Büyükkarcı, "İsterdik ki daha iyi durumda olalım. 172 bin euro ödeyerek eski oyuncumuz Fall dosyasını kapattık ve 6 puan silme cezasından kulübü kurtardık. Bu konuda bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sadece bir adet eski borç kaldı, o da Igor Duric dosyası ve onu da kapatacağız. Şu ana kadar 4 dosya kapatıp 24 puan silme cezasını bertaraf ettik. Ancak bu sorunları halledip, tesislerimizi yenileyip transfer yasağını konuşur hale gelebiliriz" dedi.

Karşıyaka’ya 2015-2016 sezonunda Sırbistan’ın Vojvodina takımından gelen Duric, 1. Lig’de 10, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 karşılaşmaya çıktı. Defansta görev yapan Duric, yarım sezon görev aldıktan sonra Kaf-Kaf’tan ayrıldı.

Turgay Büyükkarcı futbolda başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ifade ederek, "Futbolumuz çok başarılı bir sezon geçirdi. Sezon başında küme düşer denilen takımımız camiamıza Play-Off heyecanı yaşattı. Tüm futbol şube yöneticilerini yürekten kutluyorum. Gençlerde Türkiye 2.si olduk ve şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Birçok altyapı grubunda da başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz. Basketbolda çok iddialı konuşuyorum inşallah Türkiye’nin en iyi altyapısına sahip olacağız. Voleybolda iyi bir ivme yakaladık. Serkan Ergüven ve arkadaşlarıyla iyi işler yaptık. Güzel ve başarılı bir altyapı sistemi kurdular" diye konuştu.

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Karşıyakaya Duric dosyasından müjdeli haber

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