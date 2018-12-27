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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
DHA
27.12.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Karşıyaka’ya destek çığ gibi!

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Karşıyaka’ya destek çığ gibi!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Van Büyükşehir Belediyespor’la oynayacağı iç saha maçı öncesi takıma mali destek bulmak için hatıra bileti satışa çıkaran Karşıyaka’nın kampanyasına destekler sürüyor.

Taraftarların bireysel aldıkları biletlerin dışında eski teknik direktörlerden Cihat Arslan’ın 200, Atatürk Organize Sanayisi’nin 800, eski yöneticilerden Azat Yeşil’in 500 ve Osman Avcı’nın 100 adetle destek verdiği kampanyaya Adalet ve Kalkınma Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı İsmail Çiftçioğlu’nda da katkı geldi.

Çiftçioğlu, kampanya kapsamında 900 adet hatıra bileti aldı.

Aldığı biletlerin dışında kampanya kapsamında video yayınlayıp taraftara çağrı yapan Cihat Arslan’ın ardından yeşil-kırmızılı takımın eski futbolcularından Birand Yaytaş, Timuçin Aşçıgil, Tufan Apaydın, Mutlu Kızıltan gibi isimler de videolu mesaj yayınladı.

Eski futbolcular, yayınladıkları videolarda, "Oradaydım diyebilmek için biletini al, takımına sahip çık. Haydi Karşıyakalı sıra sende", "Bu armaya sahip çıkmak için, ben de oradaydım diyebilmek için hatıra biletini al. Unutma, başka Karşıyaka yok" mesajları verdi.

Karşıyaka, ligde ikinci yarının hazırlıklarını İzmir’de sürdürüyor.

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