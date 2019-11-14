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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.11.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

Karşıyaka'ya Altay'dan tesis desteği! Periyodik bakım olunca...

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Karşıyaka'ya Altay'dan tesis desteği! Periyodik bakım olunca...

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Fethiyespor’la oynayacağı zirve yarışını yakından ilgilendiren maçın arifesinde Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenman sahası kış öncesi periyodik bakıma giren Karşıyaka’ya ezeli rakiplerinden Altay’dan destek geldi.

Karşıyaka, zorlu Fethiyespor randevusuna Altay’ın tesislerinde hazırlanacak.

Yıllarca İzmir’i Süper Lig, 1’inci Lig ve 2’nci Lig’de birlikte temsil ettikten sonra son 2 yıldır farklı liglerde yer alan iki ekibin arasında 2016-17 sezonunda dostluk köprüleri atılmıştı.

O sezon 3’üncü Lig Play-Off yarı finalinde Karşıyaka taraftarları Altay’ı tribünden destekledi. Geçen sezon da Altaylılar, Karşıyaka’nın 3’üncü Lig’deki Play-Off mücadelesinde tribünde yer aldı.

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Pınar Karşıyaka’nın FIBA Europe Cup’ta 30 Ekim’de Groningen’le oynadığı maçı Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı’yla birlikte tribünden de izledi.

Karşıyaka taraftarları, maçta Ekmekcioğlu’na, "Büyük Altay" tezahüratı yaptı.

KARŞIYAKA’YA PARA MORALİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Elazığ Belediyespor ve Payasspor önünde alınan son 2 galibiyetin primlerini üstlenmesiyle moral bulan Karşıyakalı futbolculara yönetimden de maaş müjdesi geldi.

Yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, primlerini alıp maaşlarını tahsil etmekte gecikme yaşayan futbolculara birer maaş yatırdı.

Maaşların üzerine Elazığ galibiyetinin 2’şer bin TL’lik primlerinden sonra Payas sınavının 2 bin 500’er TL’lik primlerinin de ödenmesi futbolculara doping etkisi yarattı.

Karşıyakaya Altaydan tesis desteği Periyodik bakım olunca...

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