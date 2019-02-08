Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarşıyaka'nın rakibi Alibeyköy
GeriFutbol Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İZMİR, (DHA)
08.02.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

Karşıyaka yarın evinde Alibeyköyspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kemerspor 2003'ü 3-2 mağlup ederek moral bulan Karşıyaka yarın evinde Alibeyköyspor'la karşı karşıya gelecek.

İzmir Atatürk Stadı'nda 13.30'da başlayacak müsabakayı Hakan Basık yönetecek. Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL'den satışa sunuldu. İzmir ekbinde iyileşmesine rağmen geçen hafta riske edilmeyen forvet Doğukan'ın bu kez kadroda yer alması bekleniyor.

Taraftarının önünde oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan yeşil-kırmızılı ekip 26 puanla 12. sırada, dış sahada yalnızca 1 galibiyeti bulunan İstanbul temsilcisi ise 23 puanla 14'üncü basamakta yer alıyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 2-2 sona ermişti. İkinci yarıda iyi bir ivme yakaladıklarını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Bu tempo sürdürdükçe hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.

Yeşil-Kırmızılı ekibin Alibeyköyspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: Erdoğan - Anıl, Metin, Cenk, Onur, Mustafa Aşan, Fatih, Harun, Özgür, Battal, Hakan

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Lakers, Rondo ile son saniyede Boston'ı yıktı!

Karşıyaka'nın rakibi Alibeyköy

Dünya devlerini geride bıraktı! Galatasaray...

Ergün Penbe: "Kadıköy'de büyü mü var diye..."