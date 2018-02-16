Karşıyaka'nın işi zor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçını kaybederek küme düşme hattının 5 puan gerisine düşen Karşıyaka'nın pazar günü ağırlayacağı rakibi Hacettepe, 15 haftadır mağlup olmuyor.
Grupta son yenilgisini 7 Ekim'de Buğsaşspor'a 4-2 mağlup olarak alan 39 puanla 3'üncü sıradaki Başkent temsilcisi, bu periyotta 8 galibiyet, 7 beraberlik elde etti.
Düşme hattında yer alan Karşıyaka'da taraftarlar kritik karşılaşma öncesinde takıma tribün desteği sağlamak için seferberlik başlattı. Hacettepe maçını taraftarının desteğiyle aşarak yarışa tutunmak isteyen yeşil-kırmızılı takım, moral depolamak için öğle yemeği organizasyonunda bir araya geldi.
Ayrıca Karşıyaka'da kaburgasında kırık bulunan Abdülhamit, Hacettepe mücadelesinde görev yapamayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle