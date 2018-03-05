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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Karşıyaka'nın hedefi çeyrek finale çıkmak
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Basketbol
aa-spor
05.03.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Karşıyaka'nın hedefi çeyrek finale çıkmak

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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'la karşılaşacak Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, tur şanslarının eşit olduğunu söyledi.

Trifunovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana istemedikleri sakatlıkların yanı sıra kendileri dışında gelişen olaylar nedeniyle sadece 2 müsabakada tam kadro ile mücadele edebildiklerini belirtti.

Zor şartlar nedeniyle hazırlık aşamalarında da çeşitli sorunlar yaşadıklarını kaydeden Trifunovic, "Sezona göre hem rotasyon anlamında hem de takım oturmuşluğu anlamında daha iyi durumdayız. Egemen Güven ve Bryon Allen'ın dönüşünden sonra haftada 3 maç oynayan bir takım olarak daha iyi duruma geleceğiz." dedi.

Trifunovic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların hepsinin bir hedefi olduğunu, eleme grubunda başladıkları organizasyonda bir çok soruna rağmen grup aşamasına kaldıklarını kaydetti.

"Şanslar eşit"

Çok kolay olmayan A Grubu'nu 2. sırada tamamladıklarını hatırlatan Trifunovic, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gruptan çıktığımız için çok mutlu olduk. Biz nasıl buraya kadar nasıl geldiysek ve sonuna kadar gitmek istiyorsak, buraya çıkan diğer takımlar da sonuna kadar gitmek isteyecektir. Bence buraya çıkmış takımların şansları eşit, yani yüzde 50-50. Rakibe saygımla söylüyorum ama umarım bu turdan çıkan biz oluruz. PAOK, çok ciddi bir geçmişi olan ama son zamanlardaki finansal problemlerden dolayı taraftarlarının beklediği başarıyı bulamayan bir ekip."

"80 dakikaya göre hareket etmeliyiz"

Trifunovic PAOK'un kadrosunda yaptığı değişikliklerden sonra daha tecrübeli bir takım haline geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün Yunan ekipleri oyunu nasıl kontrol edip, skor bulacaklarını ve müsabakayı nasıl kontrol edeceklerini iyi bilen takımlar. Çok önemli taraftar destekleri var arkalarında. Unutmamamız gereken en önemli şey, eşleşmenin 40 dakikalık değil 80 dakikalık bir maç olduğu. O yüzden 80 dakikaya göre hareket etmeliyiz. Çok büyük değil ama ikinci maçı evimizde oynayacak olmamız bizim için bir avantaj."

Avrupa'da 188. karşılaşma

PAOK-Pınar Karşıyaka arasındaki son 16 turunun ilk maçı yarın Yunanistan'ın Selanik kentindeki PAOK Arena'da TSİ 20.30'da başlayacak. Müsabakanın rövanşı 14 Mart Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.

Avrupa kupalarında 188. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 96 galibiyet, 90 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 14 bin 728 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 14 bin 553 sayı gördü.

2014-2015'te PAOK'la ULEB Avrupa Kupası F Grubu'nda mücadele eden Pınar Karşıyaka, İzmir'de 87-81 yenildiği rakibini deplasmanda 79-74 mağlup etmişti.

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