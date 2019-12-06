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Futbol
DHA
06.12.2019 - 15:55, Son Güncelleme:

Karşıyaka’nın 6 puan hesabı! Doğukan cezalı...

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Karşıyaka’nın 6 puan hesabı! Doğukan cezalı...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı müthiş serinin ardından geçen hafta Turgutluspor’a iç sahada son dakikada mağlup olan Karşıyaka, devrenin kalan 2 maçını kazanıp araya Play-Off hattında iyi konumda girmeyi hedefliyor.

Grupta pazar günü Belediye Derincespor deplasmanına çıkacak Kaf-Kaf, ardından Ofspor’u ağırlayıp ilk yarıyı tamamlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip grupta 14 maçta topladığı 24 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Karşıyaka’da Derincespor deplasmanında cezası nedeniyle forma giyemeyecek takımın en golcü ismi Doğukan’ın yerine Harun veya Mustafa Değirmenci’nin ilk 11’e dönmesi bekleniyor.

 

Editörlerimizden Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, hafta sonu oynanacak maçlara dair tahminlerini paylaştı...


MevzuBahis | 6-8 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Karşıyaka’nın 6 puan hesabı Doğukan cezalı...

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