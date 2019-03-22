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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.03.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Karşıyaka'dan Fikret Orman'a tepki

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Karşıyaka'dan Fikret Orman'a tepki
Foto: İHA

İzmir'in 107 yıllık köklü kulübü Karşıyaka'da yönetim, basında yer alan açıklamasında Beşiktaş'ı armasında ay-yıldız bulunan tek takım olarak niteleyen Başkan Fikret Orman'a tepki gösterdi.

Kurtuluş Savaşı'na tüm sporcularıyla katılıp ön saflarda çarpıştığı için armasına ay-yıldız bulunmasını onurunu 1926 yılında bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ten alan, Atatürk'ün armasında ay-yıldız taşıma gururunu verdiği tek kulüp olan Karşıyaka, Orman'a tarihi hatırlatma yaptı.

Karşıyaka'nın açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Fikret Orman, basına yansıyan bir konuşmasında Beşiktaş'ı, "Armasında ay-yıldız bulunan tek takım" olarak nitelemiştir ancak Türkiye'de birçok takımın armasında ay-yıldız bulunmaktadır. Karşıyaka Spor Kulübü, armasında ay-yıldızımızı taşıyan ilk kulüp olmanın haklı gururunu yaşamakta, üstelik bu onurun Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmesinden büyük kıvanç duymaktadır" ifadeleri yer aldı.

ANLAMLI ZİYARET

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off yarışında pazar günü Pazarspor deplasmanına çıkacak son haftaların formda takımı Karşıyaka, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bir ziyarette bulundu. Son haftalarda maçlardan önce haftaiçi Başkan Vekili Gökhan Şensan ve futbol şube yönetimiyle tam kadro uğur yemeğinde bir araya gelen İzmir ekibi, yemeğin ardından ilçedeki bir alışveriş merkezinde bulunan ve tamamı down sendromlu bireylerin çalıştığı İyilik Atölyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette down sendromlu çalışanlarla bir araya gelen teknik heyet ve genç futbolcular, çalışanlarla sohbet ederek birlikte bol bol fotoğraf çektirdi.

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Karşıyakadan Fikret Ormana tepki

Fikret Orman'dan yabancı sınırı açıklamasıKulüpler Birliği Vakfı toplantısında yabancı kontenjanı konusu tartışıldı. Görüşme sonrası başkanlardan açıklamalar geldi... Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Fikret Orman, "2019-2020'de kontratlı olan futbolcular olduğu için sistemin aynı şekilde devam etmesi yönünde karar aldık. Ondan sonrasıyla alakalı üç kulübümüz hariç mevcut sistemin devamını düşünüyor. 2-3 kulüp ise kademeli olarak düşürülmesini istiyor. Özellikle büyük kulüplerimiz ise yabancı sınırlamasının aynı şekilde devam etmesini istiyor. Bu yönde karar bildirdi." dedi.
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