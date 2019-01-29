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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.01.2019 - 17:53, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da yönetimden futbolculara prim morali

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Karşıyaka’da yönetimden futbolculara prim morali

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Düzcespor deplasmanında son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak galibiyeti kaçıran Karşıyaka’da yönetim futbolculara 1000’er TL prim dağıtarak moral verdi.

İyi yolda olduklarını, her geçen hafta daha iyi sonuçların alınacağını söyleyen başkan Turgay Büyükkarcı, "Düzcespor maçında aldığımız 1 puana sevinemedik. Yine de beraberlik çok kötü bir sonuç değil. Altyapıdan yetişen gençlerimiz iyi bir seviyeye geldiler. Taraftarımız da oyuncularımıza ihtiyaçları olan desteği veriyor. Şanssız puan kayıpları yaşamasaydık play off hattının içinde yer alabilirdik. Takımın performansından memnunuz" diye konuştu.

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