« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Karşıyaka'da yönetim istifa etti!

Karşıyaka'da yönetim istifa etti!

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup’ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Karşıyaka’da Başkan Mutlu Altuğ ve yönetimi, yarın şirketleşme görüşmeleri için yapılacak mali genel kurul öncesi istifa kararı aldı.

DHA
SON GÜNCELLEME

Tarihi borç batağından kurtulmak için şirketleşerek transfer yasaklısı futbol takımına dışarıdan ortak bulmaya umut bağlayan ancak henüz sonuç alamayan Yeşil-kırmızılı ekipte, camia ve taraftarın tepkisini alan Altuğ istifa etti.

Altuğ’un kararı sonrası yönetimi de görevi bıraktı. Yarın yapılacak genel kurulda seçim kararı alınması ve 1 ay içerisinde yeni yönetimi belirlemek için sandığa gidilmesi bekleniyor. Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve yeni puan silme cezaları alma ihtimali bulunan Karşıyaka’da henüz yönetime aday ise çıkmadı.

TFF 2. LigMutlu Altuğ

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ