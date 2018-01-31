Karşıyaka'da tribün seferberliği

Yönetim, taraftar desteğini artırmak için Play-Off yarışındaki rakibiyle yapılacak maçın bilet fiyatlarını 10 TL'ye indirdi. İç sahadaki taraftar desteğini bu süreçte en önemli silahlardan biri olarak gören Karşıyaka, Atatürk Stadı'nda eski teknik direktörleri Mustafa Uğur'un çalıştırdığı rakip karşısında tribündeki büyük gücüne güveniyor. İzmir temsilcisi, ligde kalan iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'na aldırabilmek için de resmi girişim yapacak.

Karşıyaka, bu sezon aldığı puan silme cezaları sonrası grupta ilk kez 4'üncü haftada gerilediği düşme hattından, 16 haftadır hiç sıyrılamadı. Silivrispor galibiyetiyle birlikte Kahramanmaraşspor ile olan puan farkını 1'e, Fethiyespor'la 2'ye indiren yeşil-kırmızılıların rakibini yendiği takdirde aylar sonra ilk kez düşme hattından çıkma ihtimali bulunuyor.

Yaklaşık 18 milyon TL'ye ulaşan transfer yasağını tek başına kaldıramayan yönetim, Can ve Ali Say'ın gitmesiyle eksilen kadroyu yarışta prim dopingiyle motive etmeye çalışıyor. Yönetimin göreve seçildikten itibaren 11 gün içinde takıma prim, peşinat ve maaş olarak 700 bin TL ödeme yaptığı öğrenildi.