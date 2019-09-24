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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.09.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da Toros görüşme odasına! Cumartesi günü son şansı olabilir...

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Karşıyaka’da Toros görüşme odasına! Cumartesi günü son şansı olabilir...

Play-Off oynadığı geçen sezonun ardından, TFF 3. Lig 2. Grup’ta yine büyük umutlarla başladığı sezonda, ilk 3 maçta yalnız 1 puan alınca kendisini düşme hattında bulan Karşıyaka’da, teknik direktör Mesut Toros’un koltuğu sallantıda.

Başkan Turgay Büyükkarcı, 2-0’lık son Erbaaspor yenilgisi sonrası Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ne gelerek Mesut Toros’la görüşme yaptı.

Büyükkarcı, Toros’la yaptığı konuşmada, takıma güvendiklerini, Karşıyaka’nın bir an önce çıkışa geçmesini beklediklerini söyleyip, yalnız sahaya odaklanmalarını istedi.

Taraftarla arasında haftalardır soğuk rüzgarlar esen Mesut Toros, 2. haftada Kozanspor’a iç sahada kaybedilen maç sonrası Başkan Büyükkarcı’nın güvenoyuyla görevinde kalmıştı.

Cumartesi günü 1877 Alemdağspor’la yapılacak iç saha sınavının Toros’un son şansı olabileceği iddia ediliyor.

Karşıyaka, geçen sezon 7. haftada takımı yine düşme hattından devralıp Play-Off’a sokan teknik direktör Mesut Toros’la yaz döneminde 2 yıllığına sözleşme yenilemişti.

Karşıyaka’da Toros görüşme odasına Cumartesi günü son şansı olabilir...

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