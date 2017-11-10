Karşıyaka'da skandal iddialar!..

Tesis dışındaki kuyudan motorla çekilip sulamanın yapıldığı ancak ekim ayında faturanın ödenmemesi nedeniyle elektriğin kesildiği ve sulama için yağmur ve taşıma su kullanıldığı öğrenildi.

Aradan geçen 1 aylık süreçte elektrik açtırılamayınca çimlerin yanmaması için birkaç kez tankerle su getirtip sulama yapıldı.

Ara ekimi de yapılmayan zeminin bozulması halinde ise kulübün 1.5 ile 2 milyon TL zarara uğrayacağı öğrenildi.

BİLGİLENDİRME YAPACAK

Tarihinin en sıkıntılı mali sürecinden geçen Karşıyaka, 15 Kasım'da şirketleşmeyi tartışmak için yapılacak olağanüstü genel kurula kilitlendi. Karşıyaka'da son dönemde üst üste yaşanan idari, sportif ve mali krizlerde pasif kaldığı gerekçesiyle taraftarın istifaya davet ettiği Başkan Mutlu Altuğ, camianın ileri gelenleriyle kongre öncesi pazartesi günü bir araya gelerek şirketleşme projesini anlatacak. Camiayı bilgilendirip temiz sayfa açmak adına her kesime zeytin dalı uzatmaya çalışan Altuğ, görüştüğü firmalardan genel kurula niyet mektubu sunmayı planlıyor.

Gökhan ÖZYURTLU: ARTIK SUSUN!

KSK yönetiminin bu sezonki en önemli icraatlarının başında basında çıkan haberleri yalanlamak geliyor. Ne zaman bir kriz patlak verse, bir skandal ortaya çıksa yönetim facebook ve sosyal medyadan kamuoyunun tepki ve dikkatini farklı yöne çeken politika izliyor. Zaten yazmak bizim, yalanlamak KSK yönetiminin işi oldu! Konfüçyus'un sözü yönetime en güzel öğüttür;

'En büyük kusur, insanın kendi kusurlarını bulup bunları düzeltmeye çalışmamasıdır.'

AÇIKLAMA YETKİLİDEN GELDİ

Peki yalanladığınız olayların bir süre sonra gerçek olması sizi utandırmıyor mu? Şevket Pehlivan'ın sponsorluğu, Dustin Hogue olayı, fon ve şirketleşme hamlelerinde olduğu gibi... Son olarak tesislerdeki tribünün satılması haberinde de bunu yaşadık. Tesislerden sorumlu idarecinizin bu konudaki samimi ikrarı ile öğrendim haberi. Bana tribünün 2 bin lira karşılığı satıldığını ve mutfaktaki eksiklerin giderildiğini açıkça anlattı. Şimdi Mutlu Altuğ'a soruyorum; "Satıldığını ve mutfak malzemesi alındığını bile bile niye yalanlama geçtiniz? Yönetim kurulu kararı olmadan böyle bir satışa nasıl izin verdiniz? Eğer tribün yıprandıysa niye onarmadınız? Bu tribün satılmadıysa şu an nerede, uçtu mu? Bu arada voleybol şube yetkililerinden de aldığım bilgi, tribünün yeni yapılan salonu da etkilemiyor olduğu yönünde. Biz işimizi yapmaya sizler de bizi yalanlamaya devam edin, çünkü en güzel bunu beceriyorsunuz!

KATKI YOK, ELEŞTİRİ ÇOK

Taraftar ve camianın başlattığı kampanyaya ilgisiz kalan yönetimin söylemleri de çok düşündürücü. Neymiş efendim Sakıpağa neden hafta içi hasılatını bağışlıyormuş da hafta sonu yapmıyormuş. Neden Karşıyaka Belediyesi, Mavişehir'deki büyük restoranın hasılatını vermiyormuş da Nikah Sarayı'nın üzerindeki küçük restoranın hasılatını hem de hafta içi veriyormuş. Sayın yöneticiler; sizler bu kampanya için ne yaptınız da destek verenleri bu şekilde eleştiriyorsunuz! Toplanan yardımlar taraftarlar ve Varlık Kurulu'nun hesabında toplanıyor bunun ne olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bu, size güvenilmediğinin ve istenmediğinizin bir göstergesi değil mi? Hatayı kendinizde arayın ve susun!