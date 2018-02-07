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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber: Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısı 24 Şubat'ta yapılacak

Futbol
07.02.2018 - 14:28, Son Güncelleme:

Karşıyaka'da rapor krizi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, 23 Ocak'ta görevine son verilen teknik direktör Halim Okta'nın yardımcılarıyla ise halen yollarını ayıramadı.

Karşıyaka'da Mutlu Altuğ başkanlığındaki eski yönetimin, 23 Ekim'de işbaşı yapan Okta'yla sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken teknik adamın ekibinde A takımda göreve başlayan yardımcıları Selçuk Tarakçı ve Yunus Murat Ceylan'la ise 1.5 yıllık sözleşme yaptığı ortaya çıktı. Yeni yönetim, sözleşmelerini feshetmek için kontrat dönemlerindeki tüm alacaklarını talep eden iki antrenörle anlaşmaya varamadı.

Karşıyaka, bu periyotta 24 Ocak'ta Cihat Arslan ve ekibiyle anlaşırken altyapıyla antrenmanlara çıkması istenen Tarakçı ve Ceylan, o tarihten bu yana 2 haftadır tesislere uğramayarak kulübe 2 şer kez istirahat raporu gönderdi. Antrenörlerin tavrına tepki gösteren Karşıyaka yönetimi, görev yapmalarına engel sağlık sorunu olmamasına rağmen istirahat raporlarını yazan doktorlarla ilgili şikayetçi oldu. Karşıyaka'da Okta'yla birlikte kulüple antrenörlük sözleşmesi yapmasına rağmen antrenman ve maçlara çıkmayan Murat Sır'ın sözleşmesi de geçen hafta 5 bin TL karşılığında feshedildi.

KOVALCHUK VE JUNİNHO TELAŞI
Eski yabancı futbolculardan Shukurov'u pazartesi günü İzmir'e getirerek ödeme yapan ve 6 puan silme cezasından son anda kurtulan Karşıyaka, 251 bin Euro alacaklı Kovalchuk ve faizlerle birlikte alacağı 460 bin Dolar'a çıkan Juninho yüzünden her an 12 puan silme cezası alabilir. Bütün itiraz yolları kapanan ve dosyalarla ilgili pazarlığa girişen yönetim, alacaklarında indirim yapmak için futbolcular ve avukatlarıyla temas halinde. Kovalchuk'la yapılan birebir görüşmelerde alacağında indirim için yol alındı. Futbolcunun İzmir'e gelmesi bekleniyor.

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