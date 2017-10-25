Karşıyaka'da para krizi çözüldü!

Sancak’ın FIFA Disiplin Komitesi’nin belirlediği son tarih olan bugün yaptığı 100 bin TL’lik nakit katkıyla Okan Şahingöz’ün yetiştiricilik bedelinden doğan 340 bin TL borcun tamamı kapandı, kulübün yeniden puanının silinmesinin önüne geçildi. Cuma gününden bu yana sosyal medya aracılığıyla kampanya yürüten ve kulübün çığlığına duyarsız kalınmamasını isteyen taraftarlar, binin üzerinde kişiden 280 bin 156 TL topladı.

Taraftarlar, toplanan paradan Okan’ın Hollanda’daki 2 eski kulübüne pazartesi günü 13 bin 423 euro, dün de 34 bin 530 euro yatırarak 6 puan silinmesinin önüne geçti. Taraftarın elinde, 340 bin TL’lik borçtan kalan 154 bin TL’yi kapatmak için 84 bin TL civarında bir para kalırken devreye giren Mesut Sancak, kampanyaya 100 bin TL bağışlayıp sıkıntıyı çözdü. Yeşil-kırmızılılar, bu parayla Okan’ın üçüncü ve son kulübüne de ödeme yaparak kulübün 9 puanının silinmesinin önüne geçti. Mesut Sancak, Karşıyaka’ya sezon başında da 250 bin TL artı KDV tutarında forma reklamı vermişti. Sancak ve yönetim arasında futbol şubesine o dönem sponsor olan Şevket Pehlivan’ın forma reklamı nedeniyle sezon başında kriz yaşanmıştı.

BAŞKAN ALTUĞ’A İSTİFA ÇAĞRISI

Karşıyaka’da öğrencisinden ev hanımına, emeklisinden eski sporcusuna 7’den 70’e yüzlerce kulüp sevdalısının desteğiyle eşi görülmemiş bir kampanya yürüterek yeni puan silme cezasının önüne geçen taraftarlar, bu periyotta sessiz kalarak çözüm için adım atmayan Başkan Mutlu Altuğ ve yönetime tepkili. Taraftarlar, sosyal medyada bir bildiri yayınlayıp Altuğ’u istifaya davet etti. Yüzlerce kişi, sosyal medyadaki taraftar sitelerinde aynı anda yayınlanan istifa davetine yorumlarla destek verdi. Taraftarlar, Altuğ’a özellikle sponsorluk fiyaskoları, eski futbolculardan Banahene’ye yalnız 230 bin TL ödenemediği için gelen 3 puan silme cezası, basketbolda 100 bin dolar bonservisle alınıp bu para ödenmediği için oynatılamayan Dustin Hogue sorunu, yönetimdeki istifalar ve en son 9 puan kampanyasına sessiz kalması nedeniyle tepki gösterdi. Taraftarın yayınladığı istifa daveti şöyle:

"Bazen iyi hatırlanmak için gitmek gerekir. İstifa da bir hizmettir. Karşıyaka, Kurtuluş Savaşı’ndan beri savaşıyor. Geçen sezon Menemen maçında yapılan bilet organizasyonuyla yaklaşık 400 bin TL bir kaynak yaratıldı. Devre arasında topçuların serbest kalması önlendi. Sezon başında yapılan holding ziyareti sonucunda topçuların peşinatlarının ciddi bir kısmı ödendi. Takımın dağılması önlendi. Tarihten bugüne cepheden cepheye savaşan taraftar bugün de dişinden tırnağından koyup aşkına 9 puan kazandırdı. Ama yetmez, pazar günü cümbür cemaat Maraş cephesinde futbolcularımızla beraber savaşa gidiyoruz. Kimisi uçakla kimisi arabayla kimisi otobüsle. Savaşmadan kaybetmek yok. Bu arada görünen köy kılavuz istemez. Bütün kongrelerde sana oy atmış, güvenmiş insanlar bile arkanda değilse, yola çıktığın yöneticiler bile senden umudu kesip istifa ettiyse, holding bile sana yüz çevirmişse yolun sonu gelmiş demektir. Zor zamanlarda taşın altına elini soktun, eyvallah. Yaptığın bütün hizmetler için teşekkürler. Karşıyaka aşkı bir bayrak yarışıdır. Bazen iyi hatırlanmak için gitmek gerekir. İstifa da bir hizmettir" denildi.