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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
02.07.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la sözleşme yenilendi!

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Karşıyaka’da Mustafa Aşan ve Hakan Kuş'la sözleşme yenilendi!

TFF 3. Lig’de iç transfer çalışmalarına resmen başlayan Karşıyaka, takımın iki yıldızı Mustafa Aşan ve Hakan Kuş’la sözleşme yeniledi.

Kontratları bittikten sonra daha önce yönetimin teklifini prensipte kabul eden iki futbolcuyla ödeme planı konusunda da anlaşmaya varıldı.

Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan ve 5 yıldır forma giydiği yeşil-kırmızılıların kaptanlığını da yapan Mustafa Aşan, Başkan Turgay Büyükkarcı ve istifalar sonrası kalan yöneticilerin katıldığı törenle birer sezonluğuna imza attı.

Başkan Büyükkarcı, ikili gibi masaya oturduğu sözleşmesi biten Arif’le ise ilk görüşmede maddi konularda anlaşamadı. Daha önce istediği yıllık ücrete zam yapan ön liberoyla yarın yeniden görüşülecek.

ONUR VE BARTU GİDİYOR

Karşıyaka yönetimi, teknik direktör Mesut Toros’un raporu doğrultusunda iç transferde sözleşmeleri biten Onur Kıntaş ve Bartu Umut’la masaya oturmayacak.

Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda 2013-14 sezonundan bu yana profesyonel olarak forma giyen 27 yaşındaki sol bek Onur, geçen sezon tamamı ilk 11’de 31 maçta görev yaptı. 25 yaşındaki Bartu ise geçen sezon 3’ü ilk 11’de 18 maçta süre alarak 2 golle oynadı.

Transferin gözdesi Wilfried Zaha'nın geçtiğimiz sezon attığı golleri izleyelim...

Karşıyaka’da Mustafa Aşan ve Hakan Kuşla sözleşme yenilendi

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