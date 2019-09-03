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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)
03.09.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu dönemi

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Karşıyaka'da İbrahim Palaoğlu dönemi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk maçında Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında 1-1 beraberliği 90+3. dakikada kurtaran Karşıyaka'da futbol şube sorumluluğu görevine İbrahim Palaoğlu getirildi.

Geçen sezon futbolun patronu olan Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın Haziran ayında ana yönetimden 7 isimle birlikte istifa ettiği Karşıyaka'da kamp ve hazırlık döneminde 3 aydır yönetimi olmayan şubeye çözüm bulundu.

Yeşil-kırmızılı kulüpte daha önce futbol altyapıda başkanlık yaparak altyapı patentli mevcut kadroyu tanıyan Palaoğlu, ana yönetim dışından şube sorumluluğunu yürütecek. Başkan Turgay Büyükkarcı, futbol şubesini emanet etmek için yaz döneminde Azat Yeşil, Mustafa Özçakar, Ayhan Gültekin gibi eski yöneticilerle görüşmüştü.

BATTAL VE ONUR KULÜPSÜZ KALDI

Karşıyaka'da sözleşmesi geçen sezon içinde nisan ayında feshedilen Battal Demirbilek ve yaz döneminde yeni kontrat önerilmeyen Onur Kıntaş takım bulamadı. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen iki futbolcu dün sona eren transfer döneminde bir kulüple sözleşme imzalamadı. Onur, 2 hafta önce Gümüşhanespor'la anlaşmasına rağmen resmi sözleşme yapmadan ayrılmıştı.

Transfer yasaklı kulüpte Battal ve Onur'un kadrodan elenmesine tepki gösteren bazı taraftarların geçen sezon takıma Play-Off oynatan teknik direktör Mesut Toros'la arası açılmıştı. Taraftarlar, Battal ve Onur'a transferin son günü de geri dönüş için onay çıkmayınca Toros'a tepkilerini sürdürdü. Karşıyaka'da Tepecik maçında dizinden sakatlanan Mustafa Aşan'ın Kozanspor randevusuna yetişeceği öğrenildi.

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Karşıyakada İbrahim Palaoğlu dönemi

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