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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.07.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da gözler Özgür Güler'de!

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Karşıyaka’da gözler Özgür Güler'de!

TFF 3’üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka’da geçen sezon attığı 6 golle takımına önemli katkı sağlayan sol kanat Özgür Güler, yeni sezonda da yeşil-kırmızlı takımın en önemli kozlarından biri olacak.

Atttığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan Kuş’tan sonra Doğukan’la birlikte 6’şar gol kaydeden Özgür, antrenmanlardaki performansıyla teknik ekibin yüzünü güldürüyor.

Teknik direktör Mesut Toros’un sol bekte görev alırken, sol kanada monte ettiği 21 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda da kendisine güvenenleri mahcup etmemek için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Öte yandan Kaf-Kaf, Afyon kampındaki ilk hazırlık maçında 29 Temmuz Pazartesi günü Türkmenistan ekibi Şagadam’la karşılaşacak.

Yeşil-kırmızlılarda tedavisi süren kaleci Berke dışında eksik yok.

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Karşıyaka’da gözler Özgür Gülerde

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