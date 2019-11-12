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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.11.2019 - 14:07, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da eldivenler Mehmet'e emanet!

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Karşıyaka’da eldivenler Mehmet'e emanet!

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta son haftalarda yakaladığı çıkışla Play-Off hattına adını yazdıran Karşıyaka’da kaleci Mehmet, eldivenleri geçen sezondan bu yana sürekli 11’de forma giyen Erdoğan’dan devraldı.

Kaf-Kaf’ta ilk profesyonel maç deneyimini geçen sezon yaşayan 21 yaşındaki Erdoğan, geçen yıl lig ve Play-Off’taki 36 maç ile bu sezon ilk 9 haftada kaleyi korudu.

Elazığ Belediyespor maçında Erdoğan’ın yerine geçen ve 3’üncü Lig’de ilk kez forma giyen Mehmet de kalede güven verdi.

Teknik direktör Soner Tolungüç, son 2 haftada kalede Mehmet tercihinden vazgeçmezken bu karşılaşmalarda yeşil-kırmızılılar ilk kez 2’de 2 yaptı.

Erdoğan’a 2 sezondur mental olarak büyük yük bindiği için değişikliğe gittiklerini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Bütün kalecilerimizin eşit form düzeyinde olması gerekiyor. Kadroda her bölgeye önlem alabiliriz ama kaleye alamayız. Kalecilerimiz oynayarak profesyonel maç tecrübesi kazanmalı. Diğer file bekçimiz Efe Öcal’ın da şans bulduğu maçlar gelecek. Bir sakatlık ve ceza durumunda her kalecimiz ligde oynamaya hazır olmalı" diye konuştu.

Grupta pazar günü 20 puanla üçüncü sıradaki Fethiyespor’u ağırlayacak 18 puanlı Karşıyaka, kazanması durumunda zirveye bir adım daha yaklaşacak.

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Karşıyaka’da eldivenler Mehmete emanet

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