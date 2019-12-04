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Futbol
DHA
04.12.2019 - 13:52, Son Güncelleme:

Karşıyaka’da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta...

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Karşıyaka’da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta...

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka’da kanat oyuncusu Namık Barış Çelik, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11’in vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.

Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11’de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu.

Teknik direktör Soner Tolungüç’ün gözüne girmeyi başan Barış; son 4 maçta Payasspor (D), Fethiyespor, Cizrespor (D) ve Turgutluspor karşısında 11’de görev aldı.

Son olarak iç sahada 2-1’lik yenilgiyle sonuçlanan Turgutluspor karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Barış, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Karşıyaka’da Barış Çelik formayı kaptı Son 4 maçta...

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