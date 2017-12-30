Karşıyaka'da Ali Say ayrılmak için ısrarlı

Serbest kalma hakkı elde ettikten sonra Kastamonuspor 1966 ile anlaşan takımın en skorer ismi Can'ın resmen sözleşmesini feshettiği yeşil-kırmızılılarda kadronun önemli isimlerinden Ali Say da takıma geri dönmek istemiyor.

Geçen sezon 30 maçta 7 gol, bu sezon ise ilk yarıda 15 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki futbolcu Ali, "Çok yıprandım ve psikolojim iyi değil. Ayrılmak istiyorum ancak kulüpte muhatap bulamıyorum" açıklamasını yaptı. Altyapı patentli futbolcu ilk yarıdaki son Kırklarelispor maçı öncesi teknik heyetle tartıştığı için kadroya alınmamıştı. Ayrılmak istediğini açıklayıp 23 Aralık Cumartesi günü başlayan ikinci yarı hazırlıklarına katılmayan Ali, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na da başvurmadı.

NE YÖNETİM KURULU VAR NE DİVAN KURULU

Başkan Mutlu Altuğ ve yönetiminin istifa ettiği Karşıyaka'da Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral'ın da şirketleşmeyle ilgili yapılan kongrede istifasını açıklamasıyla kulüp sahipsiz kaldı. Kulübün şirketleşme komitesinin görevi ise kongrede sona erdi. Tarihi 20 Ocak olarak belirlenen olağanüstü seçimli genel kurula kadar sembolik olarak görevi sürdürecek olan Mutlu Altuğ, "Bu süreçte şirketleşme için kiminle görüşülecekse görüşürüm. Son kongrede acil ödemeler için camia olarak bir havuz oluşturmayı teklif ettim ama salonda kimseden ses çıkmadı. Önümüzde ödenmesi gereken büyük rakamlar var. Tek başıma sorumluluk alamam. Benden bu ödemeleri yapmam için beklenti olursa tüzük gereği hafta başında başvuru yaparak yönetim yetkisini kongre divanına bırakırım" açıklamasını yaptı. Ayrıca Altuğ, Pınar Karşıyaka'nın Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı maç için Sakarya'ya gitti.