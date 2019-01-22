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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.01.2019 - 13:21, Son Güncelleme:

Karşıyaka zorlu seriye başlıyor

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Karşıyaka zorlu seriye başlıyor

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta 3 maçtır galip gelemeyen Karşıyaka, fikstürde önündeki 4 maçın 3’ünü deplasmanda oynayacak.

Grupta 22 puanla düşme hattının 6 puan üzerinde, Play-Off barajının ise 5 puan gerisinde yer alan yeşil-kırmızılılar, bu hafta Düzcespor’a konuk olduktan sonra alt sıralardaki rakiplerinden Kemerspor 2003 deplasmanında terleyecek.

Kemer maçının ardından evinde Alibeyköyspor’u konuk edecek İzmir temsilcisi, 4 maçlık periyodu Esenler Erokspor deplasmanında tamamlayacak.

Karşıyaka’nın bu sezon dış sahadaki kötü performansı, 4 haftada oynanacak 3 deplasman maçı öncesi teknik heyeti endişelendiriyor.

Yeşil-kırmızılı ekip bu sezon çıktığı 8 dış saha maçında yalnız 1 kez kazanabildi. Karşıyaka, gurbette 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Deplasmanda 9 gol atan İzmir ekibi kalesinde 13 gol gördü.

Düzcespor maçı öncesi Battal’ın cezası biterken takımın bankolarından ön liberolar Arif ve Fatih cezalı durumda.

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