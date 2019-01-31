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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
31.01.2019 - 01:41, Son Güncelleme:

Karşıyaka yenilgiye rağmen turladı

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Karşıyaka yenilgiye rağmen turladı

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu 5. hafta maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 104-91 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuca rağmen grubun diğer mücadelesinde Macar ekibi Szolnoki Olaj'ın Kosova ekibi Z Mobile Priştine'yi 89-76 mağlup etmesiyle son karşılaşmalar öncesinde grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdırmayı garantiledi.

Karşılaşmanın ilk 2 dakikasını 6-2 önde geçen rakibi karşısında 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 11-6 öne geçtiği müsabakada Marei ve Berk Uğurlu'nun sayılarıyla farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 16-8. Karşıyaka, Hulls ve Koch'un 3 sayılık basketleriyle aradaki farkı azaltan ev sahibi ekip karşısında ilk periyodu 29-27 önde bitirdi.

İkinci periyoda Hulls'un sayılarıyla başlayan Alman ekibi 13. dakika içinde 34-32 üstünlük kurduğu ve etkili olduğu periyotta devrenin bitimine 2 dakika 21 saniye kala farkı 10 sayıya çıkardı: 51-41. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip devreyi 12 sayı farkla 56-44 üstün tamamladı.

Üçüncü periyoda da etkili başlayan s.Oliver Würzburg, 26. dakikada Obiesie'nin 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya çıkardı: 69-53. Alman ekibi periyodu da 81-62 önde geçti.

Son periyotta üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, müsabakadan 104-91 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da Almanya'ya getirilmeyen Kameron Chatman'in yanı sıra sakatlığı bulunan Erdi Gülaslan forma giymedi.

Salon: s.Oliver Arena

Hakemler: Ivan Milicevic (Bosna Hersek), Ville Selkee (Finlandiya), Kristaps Konstantinovs (Letonya)

s.Oliver Würzburg: Bowlin 8, Cooks 8, Wells 4, Obiesie 15, Richter 9, Hadenfeldt 3, Hulls 18, Koch 18, Loesing 7, Olaseni 14

Pınar Karşıyaka: Berk Uğurlu 14, Henry 16, Birkan Batuk 9, Evans 15, Marei 9, Walker 8, Berke Aygündüz 7, Egemen Güven 7, İlkan Karaman 6

1. Periyot: 27-29

Devre: 56-44

3. Periyot: 81-62

Beş faulle çıkan: 35.11 Loesing (s.Oliver Würzburg)

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