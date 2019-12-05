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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
05.12.2019 - 14:08, Son Güncelleme:

Karşıyaka yasağını kaldırmak için çıkış arıyor!

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Karşıyaka yasağını kaldırmak için çıkış arıyor!

TFF 1’inci Lig’den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor.

TFF 3’üncü Lig 2’inci Grup’ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada Turgutluspor’a 2-1 yenilerek 5’inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor.

Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor.

Liglerde daha önce Manisaspor, Bucaspor gibi kulüpler borçlu olduğu eski futbolculardan feragatname alarak tek dönemliğine transfer yasağını kaldırdı. Karşıyaka yasağı açarken oyuncular ve avukatlarına bir miktar ödeme yapmak için de kaynak arıyor.

Yeşil-kırmızılı kulüp, transfer yasağını devre arasında açabilirse 4 yıldır altyapıdan profesyonel yapılan gençler dışında değişmeyen mevcut kadrosunu takviye edecek. Bazı bölgelerde alternatifi olmayan, elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor.

Derincespor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka’da 5 golle takımın en golcü ismi Doğukan, cezası nedeniyle görev yapamayacak.

Karşıyaka yasağını kaldırmak için çıkış arıyor

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