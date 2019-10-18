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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
18.10.2019 - 13:38, Son Güncelleme:

Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!

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Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya!

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta pazar günü Kocaelispor’u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle liglerde yaklaşık 10 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

Son yıllarda zorlu dönemler geçirip küme düşme acıları yaşayan Türk futbolunun iki köklü kulübü, liglerde son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1’inci Lig’de rakip oldu.

O sezon Karşıyaka, İzmir’de oynanan maçı 2-0, rövanşı ise 2-1 kazanmayı başardı.

İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda 2012-2013 sezonunda 3 Ekim 2012’de oynanan mücadele ise 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hafta başından bu yana Atatürk Stadı’nda kapalı tribünü doldurmak için çağrılar yapan Karşıyaka taraftarlarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Kocaeli’den de kalabalık bir taraftar kitlesi maç için İzmir’e gelecek.

Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL’den satılıyor.

Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken, Kaf-Kaf ise 8 puanla 11’inci basamakta yer alıyor.

Karşıyaka, yaklaşık 10 yıl sonra Kocaelispor ile karşı karşıya

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