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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
19.12.2018 - 23:29, Son Güncelleme:

Karşıyaka uzatmada yıkıldı

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Karşıyaka uzatmada yıkıldı

Basketbol Erkekler FIBA Avrupa Kupası 2. tur I Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Pınar Karşıyaka, normal süresi 82-82 berabere biten müsabakada Alman ekibi s.Oliver Würzburg'a 96-87 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk mağlubiyetini aldı.

İlk 3 dakikası konuk ekibin 7-5 üstünlüğüyle geçilen müsabakada Pınar Karşıyaka Marei'in basketiyle son 4 dakikaya 12-11 üstün girdi. İlk periyot 17-17 eşitlikle tamamladı.

İkinci periyodun başında 23-19 geriye düşmesine rağmen 12. dakikada 24-23 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka önünde 10-0'lık seri yakalayan s.Oliver Würzburg, 16. dakikada aradaki farkı 9 sayıya çıkardı: 24-33. Bitime 2 dakika kala Hulls'un 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya (29-39) yükselten konuk ekip devreyi 42-37 üstün bitirdi.

Üçüncü periyoda Henry'nin 3 sayılık basketiyle başlamasına rağmen rakibinin 7-0'lık serisine engel olamayan Pınar Karşıyaka, 12. dakikayı 49-40 geride geçti. Erdi ve Henry'nin basketleriyle etkili olan Pınar Karşıyaka, 8-0'lık seri yakaladığı bölümde periyodun bitimine 3 dakika kala farkı 1 sayıya indirdi: 50-51. Pınar Karşıyaka'nın öne geçmesine fırsat vermeyen Alman ekibi, periyodu 59-56 önde tamamladı.

Dördüncü periyoda iyi başlayan, Walker ve Henry'le 3 sayılık basketler bulan Pınar Karşıyaka, öne geçtiği periyotta 34. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 73-66. Hücumda etkili olan konuk ekip, 37. dakika içinde Koch'un 3 sayılık basketiyle 75-75 beraberliği yakaladı. Pınar Karşıyaka son dakikaya 81-76 önde girmesine rağmen son hücumu Henry ile değerlendiremeyince normal süre 82-82 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma periyoduna iyi başlayan ve üstünlüğü eline geçiren s.Oliver Würzburg, karşılaşmadan 96-87 galip ayrıldı.

Müsabakayı İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de takip etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Sergey Mikhaylov (Rusya), Valerio Grigioni (İtalya)

Pınar Karşıyaka: Walker 25, Henry 26, Erdi Gülaslan 3, İlkan Karaman 4, Marei 17, Egemen Güven 2, Tayfun Erülkü 8, Chatman 2, Berke Aygündüz

Oliver Würzburg: Bowlin 9, Cooks 18, Wells 2, Ellis 14, Morrison 10, Hulls 27, Koch 5, Obiesie 3, Olaseni 8, Richter

1. periyot: 17-17

Devre: 37-42

3. periyot: 56-59

Normal süre: 82-82

Beş faulle çıkanlar: 36.10 Morrison, 43.38 Koch (s.Oliver Würzburg), 38.33 Marei (Pınar Karşıyaka)

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