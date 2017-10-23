Karşıyaka taraftarlarından dev kampanya! 130 bin TL...

Eski futbolcularından Okan Şahingöz’ün 340 bin TL tutarındaki yetiştiricilik bedelini çarşamba gününe kadar ödemediği takdirde FIFA’dan 9 puan silme cezası daha alacak Kaf-Kaf’ta taraftarın sosyal medyada örgütlenerek başlattığı kampanyada toplanan paradan 13 bin 423 euro, Okan’ın Hollanda’daki 3 alacaklı kulübünden birine ödendi. Çarşamba gününe kadar Okan’ın Hollanda’daki 2 eski kulübüne daha ödeme yapılması gerekiyor. Taraftarın kampanyasında şimdiye kadar eski yöneticilerin de desteğiyle 130 bin TL civarında para toplandığı öğrenildi.

BÜYÜKORAL’DAN ÇAĞRI

Karşıyaka Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, 6 Kasım’da yapılacağı açıklanan mali kongrede gündeme hem divan hem de yönetim seçiminin eklenebileceğini söyledi. Divan olarak 2 aydır Yaşar Holding, eski başkanlar ve camia büyükleriyle yaptıkları görüşmelerden sonuç alamadıklarını belirten Büyükoral, "Bu kritik dönemde divan kurulu başkanlığına aday olmayacağımı, güçlü bir divan oluşması gerekliliğini dile getirmeme rağmen tüm camiayı kucaklayacak bir divan yönetimi çıkmamıştır. Daha geç olmadan 15-20 gün içinde yeni divan kurulu oluşturulmalıdır. 6 Kasım’da yapılacak genel kurulda her konunun açıkca konuşulması ile gündeme seçim maddesi de eklenebilir. Özverili taraftarlarımızın başlattığı yardım kampanyasına başta belediye ve holding olmak üzere tüm camia destek vermelidir" dedi.