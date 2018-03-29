Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriKarşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş
GeriFutbol Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
DHA
29.03.2018 - 15:05, Son Güncelleme:

Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş

İzmir'de Göztepe ve Alsancak Stadı'nın inşaatı tüm hızıyla sürerken yapımı bu statlardan daha önce gündeme gelen ancak yeniden başlayan itiraz davası süreci sonrası durdurulan Karşıyaka Stadı'nda meraklı bekleyiş sürüyor.

Yalı'daki Karşıyaka İlçe Stadı arazisinde Ocak 2014'te yapılan ilk ihale sonrası ruhsat alınmadan başlayan yıkım, altyapı ve temel çalışmaları, ihalenin mahkeme kararıyla iptaliyle Şubat 2016'da durduruldu. İhalesi geçen yıl 15 Haziran'da yenilendikten sonra sembolik temeli 9 Eylül'de Başbakan Binali Yıldırım tarafından Göztepe ve Alsancak Stadı'yla birlikte atılan statta 2 yılı aşkın süredir atıl bekledikten sonra önceki gün yaşanan hareketlilik, taraftarları heyecanlandırdı.

Stat arazisine 4 tırla şantiye malzemesi getirildi. Öncelikli olarak arazide yıkılan İlçe Stadı ve Karşıyaka'nın kulüp binasından kalan harabe yapıların temizleneceği ve etrafının çitlerle kapatılacağı öğrenildi. Haziran 2015'teki ihaleyi 62 milyon TL bedelle alan holding, henüz Karşıyaka Belediyesi'ne ruhsat başvurusu yapmadı. Stat arazisinin yenilenen tapusu ise önümüzdeki günlerde çıkacak. Stadın inşaatının başlaması için dava sürecinin sonucunun bekleneceği açıklanmıştı. Daha önceden de davalık olan stat için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın geçen yıl 2 kez düzenlediği imar planı değişikliğine itiraz eden 7 şahıs, plana dava açıp iptalini talep etmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakem belli oldu!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA hayalinden terminal dramına

Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman?