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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Karşıyaka son 13 yılın en kötü serisini egale etti
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Futbol
12.03.2018 - 13:40, Son Güncelleme:

Karşıyaka son 13 yılın en kötü serisini egale etti

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Karşıyaka son 13 yılın en kötü serisini egale etti

 TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta her geçen hafta küme düşmeye bir adım daha yaklaşan Karşıyaka, üst üste 6'ncı mağlubiyetini Zonguldak Kömürspor karşısında yine son anlarda aldı, kurtuluş hattıyla arasındaki puan farkını 4'e indirme fırsatını tepti.

Bu sezon daha önce 7 maçta son dakikalarda kalesinde gördüğü gollerle puan kaybeden Karşıyaka, Zonguldak'ta da aynı alışkanlığından kurtulamadı. Ligde kalma yarışındaki en yakın rakibi haline gelen Fethiyespor'un mağlup olduğu haftada ayağına gelen fırsatı harcayıp 88'inci dakikada gelen tek gole engel olamayan Kırmızı-Yeşillik ekip, umutlarını iyice azalttı.

En son 1980'de 3'üncü Lig'de yer alan, ligin son 8 haftası öncesi 38 yıl sonra aynı kabusu gören yeşil-kırmızılılar, son 13 yılın en kötü serisini egale etti. Daha önce 2004-05 sezonunda 1'inci Lig'de üst üste 7 mağlubiyet alan İzmir ekibi, 2014-15'te ise bu sezon olduğu gibi yine art arda 6 maçından yenilgiyle ayrıldı. Transfer yasağı ve devre arasında 2 önemli futbolcusunun ayrılmasıyla altyapı ağırlıklı kadrosunda alternatif isim sıkıntısı çeken Karşıyaka'da cumartesi günü iç sahada Kahramanmaraşspor'la oynanacak karşılaşma öncesi Arif ve Metin, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

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