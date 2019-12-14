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Futbol
DHA
14.12.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise...

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Karşıyaka Play-Off aşkına! Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste 2 mağlubiyetle üçüncü sıradaki yerini kaybedip altıncılığa gerileyen Karşıyaka, yarın ilk yarının son maçında Ofspor’u devreyi Play-Off hattında tamamlamak için ağırlayacak.

İzmir Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 13.30’da başlayacak.

Bilet fiyatları tam 20, öğrenci 10 TL olarak açıklandı.

Kaf-Kaf’ta ağır gribal enfeksiyon geçiren Hakan’ın forma giymesi bekleniyor, sakatlıkları bulunan Harun ve Anıl’ın durumları maç saati netleşecek.

Grupta yeşil-kırmızılılar devrenin son haftasına 15 maçta 24 puanla girdi. Aynı puana sahip Karadeniz temsilcisi Ofspor, averaj farkıyla Karşıyaka’nın önünde Play-Off hattında bulunuyor.

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Ligde düşme hattından başlayıp Play-Off’u yakaladık. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp devreyi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz" dedi.

Karşıyaka'nın muhtemel 11'i şu şekilde...

Mehmet - Fatih, Cenk, Metin, Anıl, Arif, Mustafa Aşan, Namık Barış, Doğukan, Özgür, Hakan

Karşıyaka Play-Off aşkına Hakan yetişecek, Harun ve Anıl ise...

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