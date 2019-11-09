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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.11.2019 - 15:44, Son Güncelleme:

Karşıyaka namağlup unvanını Akatlar'da bıraktı! Bahçeşehir Koleji ilk kez...

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Karşıyaka namağlup unvanını Akatlar'da bıraktı! Bahçeşehir Koleji ilk kez...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka'yı 72-70 yendi. Bahçeşehir Koleji ligde ilk galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ilk yenilgisini aldı.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Şahin, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Golden 18, Can Altıntığ 11, Hardy 16, Johnson 7, Mathiang 11, Hadi Özdemir, Altan Erol, Cevat Alper Özcan 1, Thomas Akyazılı, Clark 8

Pınar Karşıyaka: Triche 12, M'Baye 18, Taylor 15, Metecan Birsen, Morgan 9, Yunus Emre Sonsırma 4, Semih Erden 5, Onuralp Bitim 2, Kennedy 3, Nusret Yıldırım 2

1. Periyot: 13-19
Devre: 39-39
3. Periyot: 59-56

Beş faulle çıkanlar: 34.57 Johnson (Bahçeşehir Koleji), 38.49 Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka)

Karşılaşmaya hücumda iyi başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. Savunma sertliğini artıran İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 19-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe Taylor ve M'Baye'yle sayılar bularak başlayan Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 28-23 üstün bitirdi. Hücumda Can Altıntığ'la etkili olan Bahçeşehir Kolej, rakibini yakaladı ve ilk yarı 39-39'luk eşitlikle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte Bahçeşehir Kolej, 26. dakika içinde öne geçti: 49-48. Hardy'nin sayılarıyla ev sahibi ekip final periyoduna 59-56 üstün girdi.

Son çeyrek Hardy'le etkili olan Bahçeşehir Koleji, 35. dakikada farkı 8'e çıkardı: 67-59. Pınar Karşıyaka, yakaladığı 8-0'lık seriyle bitime 3 dakika kala farkı 1'e indirdi: 67-66. Final periyodunda savunmalar ön plana çıkarken son 30 saniyeye Bahçeşehir Koleji 70-66 önde girdi. Normal faul ve üzerine sportmenlik dışı faulden bulduğu serbest atışlarla Pınar Karşıyaka, eşitliği yakaladı: 70-70. Bahçeşehir Koleji, 2 saniye kala Golden'in basketiyle 72-70 öne geçti. Son topu M'Baye'yle kullanan Pınar Karşıyaka, bu atıştan isabet bulamadı ve Bahçeşehir Koleji, sahadan 72-70 galip ayrıldı. 

Karşıyaka namağlup unvanını Akatlarda bıraktı Bahçeşehir Koleji ilk kez...

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