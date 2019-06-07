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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
07.06.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan: "Bu takıma sahip çıkın!"

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Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan: "Bu takıma sahip çıkın!"

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta altyapısından yetişen oyuncularıyla sezonu play-off oynayarak tamamlayan Karşıyaka’da kaptan Mustafa Aşan’dan, "Bu takıma sahip çıkın" mesajı geldi.

Futbol takımının mali yükünü çeken başkanvekili Gökhan Şensan’ın kimseden yardım alamadıkları için istifa aşamasına geldiği yeşil-kırmızılılarda, 5 sezondur forma giyen Mustafa Aşan, önemli açıklamalar yaptı.

Birçok kulüpten teklif almasına rağmen yönetimle prensipte el sıkışan tecrübeli oyuncu, "Bu formayla çok acı günler yaşadım ama terk etmedim. Şimdi tam yüzümüz gülmeye başladı ama kimse futbol şubeye destek olmuyor" dedi.

Mustafa Aşan, "Gökhan Şensan başkanımız ve futbol şube yönetimine sahip çıkılsın. Biz sözleşmesi biten oyuncular gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yakaladığımız bu hava bozulmasın. Karşıyakalı kendi öz evlatlarına sahip çıksın. Bu yönetim sayesinde futbola yatıp futbolla kalktık ve başarı geldi. Gökhan Şensan ve yöneticilerle aile ortamı yakaladık. Hepimiz kalıp daha büyük başarıla imza atmak istiyoruz. Karşıyaka’da futbola destek olunsun" diye konuştu.

Kaf-Kaf’ta istifa resti sonrası birçok kesimden destek mesajları alan Şensan’ın futbol takımına destek verilmediği takdirde ayrılmaya kararlı olduğu öğrenildi.

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Karşıyaka kaptanı Mustafa Aşan: Bu takıma sahip çıkın

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