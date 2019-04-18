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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.04.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Karşıyaka ile Adıyaman 1954 arasında bilet krizi!

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Karşıyaka ile Adıyaman 1954 arasında bilet krizi!

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Adıyaman 1954'le karşılaşacak Karşıyaka'nın kulüp başkan vekili Gökhan Şensan, bilet kriziyle ilgili açıklama yaptı.

Gökhan Şensan, yaptığı açıklamada, ligde pazar günü Adıyaman 1954'le oynayacakları müsabaka öncesinde 16 Nisan Salı günü rakip takıma misafir tribün kapasitesini, uygulanacak bilet fiyatını sormalarına rağmen bir cevap alamadıklarını söyledi.

Bu konuda rakip kulübün yanı sıra TFF ve yerel makamlara da ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Şensan, şöyle konuştu:

"Play-off mücadelemizi sürdürdüğümüz son 3 hafta öncesinde taraftarlarımız bizi yalnız bırakmak istemiyor, bu nedenle rakip takımdan bir an önce açıklama bekliyoruz. Adıyaman 1954 maçı öncesinde bu durumu yaşıyoruz. Talimatlara göre Adıyaman 1954 maçından 48 saat önce biletleri almamız lazım. Onlar bu süreyi geçirip, bilet vermek istemiyor."

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 hafta öncesinde 46 puanla play-off barajındaki Altındağ Belediyespor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 32. hafta mücadelesinde 21 Nisan Pazar günü 34 puanla düşme hattında bulunan Adıyaman 1954'le Adıyaman Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Müsabakada ev sahibi takım taraftarı cezası nedeniyle yer alamayacak. 

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Karşıyaka ile Adıyaman 1954 arasında bilet krizi

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