Karşıyaka ile Adıyaman 1954 arasında bilet krizi!
TFF 3. Lig 2. Grup'ta 21 Nisan Pazar günü deplasmanda Adıyaman 1954'le karşılaşacak Karşıyaka'nın kulüp başkan vekili Gökhan Şensan, bilet kriziyle ilgili açıklama yaptı.
Gökhan Şensan, yaptığı açıklamada, ligde pazar günü Adıyaman 1954'le oynayacakları müsabaka öncesinde 16 Nisan Salı günü rakip takıma misafir tribün kapasitesini, uygulanacak bilet fiyatını sormalarına rağmen bir cevap alamadıklarını söyledi.
Bu konuda rakip kulübün yanı sıra TFF ve yerel makamlara da ulaşmaya çalıştıklarını aktaran Şensan, şöyle konuştu:
"Play-off mücadelemizi sürdürdüğümüz son 3 hafta öncesinde taraftarlarımız bizi yalnız bırakmak istemiyor, bu nedenle rakip takımdan bir an önce açıklama bekliyoruz. Adıyaman 1954 maçı öncesinde bu durumu yaşıyoruz. Talimatlara göre Adıyaman 1954 maçından 48 saat önce biletleri almamız lazım. Onlar bu süreyi geçirip, bilet vermek istemiyor."
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 3 hafta öncesinde 46 puanla play-off barajındaki Altındağ Belediyespor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 32. hafta mücadelesinde 21 Nisan Pazar günü 34 puanla düşme hattında bulunan Adıyaman 1954'le Adıyaman Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
Müsabakada ev sahibi takım taraftarı cezası nedeniyle yer alamayacak.
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