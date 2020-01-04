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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 13:11,Son Güncelleme:/

Karşıyaka evine döndü! Bakım tamamlandı...

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Karşıyaka evine döndü! Bakım tamamlandı...

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenman sahasının zemini bakımda olduğu için 2 aydır farklı sahalarda antrenman yapan Karşıyaka, Antalya kampı sonrası evine kavuştu.

Ara ekim, bakım ve düzleme çalışmaları yapılan Kaf-Kaf’ın idman sahası hazır hale geldi.

Ligde ilk yarının son haftalarında Altay’ın Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri ve çevre ilçelerdeki sahalarda antrenman yapmak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekip, kamp dönüşü zemini tekrar müthiş hale gelen sahasına kavuştu.

Büyükçekmece Tepecikspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Karşıyaka’da cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Metin, bu randevuda görev alamayacak.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

MevzuBahis | 4-5 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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Karşıyaka evine döndü Bakım tamamlandı...

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