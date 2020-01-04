Karşıyaka evine döndü! Bakım tamamlandı...

Ara ekim, bakım ve düzleme çalışmaları yapılan Kaf-Kaf’ın idman sahası hazır hale geldi.



Ligde ilk yarının son haftalarında Altay’ın Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri ve çevre ilçelerdeki sahalarda antrenman yapmak zorunda kalan yeşil-kırmızılı ekip, kamp dönüşü zemini tekrar müthiş hale gelen sahasına kavuştu.

Büyükçekmece Tepecikspor’la oynayacağı ikinci yarının ilk maçına hazırlanan Karşıyaka’da cezalı duruma düşen Mustafa Aşan ve Metin, bu randevuda görev alamayacak.

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa maçlarını değerlendirdi...

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