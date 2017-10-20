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Karşıyaka çıkış peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 haftada yalnız 1 galibiyet alabilen, 3 puana hasret kalan düşme hattındaki Karşıyaka, yarın evinde Zonguldak Kömürspor'la karşılaşacak.

Hürriyet Haber
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Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 15 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Onur ile cezalı Arif forma giyemeyecek.

Eski futbolcularından Banahene'nin alacağı nedeniyle daha önce 3 puanı silinen Karşıyaka'da Tahkim Kurulu'nun da Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onaması, moralleri iyice bozdu. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta puansız son sıraya gerileyecek. Zonguldak Kömürspor ise 13 puanla Play-Off yarışı veriyor.

TFF 2. Ligbeyaz grupanadolu kulüpleri
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