Karşıyaka çıkış peşinde

Atatürk Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 15 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı süren Onur ile cezalı Arif forma giyemeyecek.
Eski futbolcularından Banahene'nin alacağı nedeniyle daha önce 3 puanı silinen Karşıyaka'da Tahkim Kurulu'nun da Ulusal Kulüp Lisans Kurulu'nun 20 Eylül'de kestiği 3 puan silme cezasını onaması, moralleri iyice bozdu. Yeşil-kırmızılı ekip, grupta puansız son sıraya gerileyecek. Zonguldak Kömürspor ise 13 puanla Play-Off yarışı veriyor.