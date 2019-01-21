Karşıyaka beraberliğe abone

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
21.01.2019 - 14:43, Son Güncelleme:

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TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta ikinci yarının ilk maçında taraftarı önünde Van Büyükşehir Belediyespor’la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste 2. kez, bu sezon toplam 7. kez sahadan 1 puanla ayrıldı.

Grupta toplamdaki 7 beraberliğin 5’ini teknik direktör Mesut Toros yönetiminde alan yeşil-kırmızılılar, Toros’la 4 galibiyet, 2 de yenilgi aldı.

Van karşısında galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Karşıyaka, rakiplerin de takılmasıyla alt sıralarla fark yine kapanmadı.

Ligde 22 puan toplayan Karşıyaka’nın düşme hattıyla arasında halen 6 puanlık fark bulunuyor. İzmir temsilcisi, Play-Off barajına yerleşen Van BŞB’nin ise 5 puan gerisinde yer alıyor.

Alınan 1 puanın kötü olmadığını belirten Mesut Toros, "Biz takım olarak her karşılaşmaya puan ya da puanlar almak için çıkıyoruz. Taraftarımızın önünde kazanmayı çok isterdik. 12 milyon TL kadro değeri olan güçlü bir ekibe karşı iyi mücadele ettik. Ön bölgede biraz daha iyi olabilsek galip gelebilirdik" diye konuştu.

Ligdeki hedefi oyuncularının belirleyeceğini vurgulayan Toros, "Şimdiden bir hedef koymak doğru değil. Takımın performansı bizi hedefe taşıyacak. Oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Beraberlikler, puan kayıpları olacak, seri galibiyetler de alabiliriz" diye konuştu.

Grupta haftaya Düzcespor deplasmanına çıkacak Karşıyaka’da orta sahada ön liberolar Arif ve Fatih cezalı duruma düştü.

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