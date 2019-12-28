Karşıyaka, Antalya'da güç depoluyor!

Yeşil-kırmızılı kulüpte Futbol Şubesi Başkanı İbrahim Palaoğlu ve şube yöneticileri kampı ziyaret etti.

Teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen yöneticiler iki gün takımla birlikte kaldı.

Zorlu ikinci yarı öncesi takımın çok iyi hazırlandığını belirten İbrahim Palaoğlu, "Yaptıkları yorucu idmanlara rağmen ekibimizin moral ve motivasyonu üst seviyede. Yapılan kondisyon idmanlarının ikinci yarı bize artı olarak dönüş yapacağından eminiz. Teknik heyetimiz futbolcuların çalışmasından çok memnun. İkinci yarı öncesi takım içinde forma rekabetinin en üst seviye olacağını belirttiler. İlk yarı fazla süre alamayan ve altyapıdan gelen oyuncularımızın form grafiğinin yükselmesi de bizi memnun etti" dedi.

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