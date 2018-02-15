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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.02.2018 - 14:03, Son Güncelleme:

Karşıyaka ağır yaralı

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karşıyaka, son 3 maçta tek puanla yetinerek, kurtuluş barajındaki rakiplerinin 5 puan gerisine düştü.

Bandırmaspor ile golsüz berabere kaldıktan sonra 4 gün arayla oynadığı deplasman maçlarından Niğde Belediyespor'a 2-0, Bugsaşspor'a ise 2-1 yenilen Karşıyaka, son 12 hafta öncesi 15 puanla düşme hattında sondan ikinci sıraya geriledi. Bu periyotta düşme-kalma yarışındaki rakiplerden Nazilli Belediyespor, 6 puan alıp 17 puana ulaştı. Kahramanmaraşspor 3 maçı 5, Fethiyespor ise 4 puanla geçerek puanlarını 20'ye çıkardı.
"Sadece Can Erdem kalsa 7 puan fazlamız olurdu" diyen teknik direktör Cihat Arslan, "Pozisyona giriyoruz, mücadele ediyoruz, futbolcularım ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama bitiricilikte sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

Hakemlerin kötü yönetiminden şikayetçi olan Arslan, "Bugsaş forması giyseler daha iyi olurdu. En azından onların da rakibimiz olduklarını görürdük. İlk golleri 2 metre ofsayttı. Net penaltımızı vermeyip skora etki ettiler. Bugsaş bizi 3 gün oynasak yenemezdi" şeklinde konuştu.
Ligde kurtuluş hattının 5 puan gerisine düşmelerine rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Cihat Arslan, "Yönetimimiz elinden geleni yapıyor. Artık bu çocukların ayaklarına bakıyoruz. Ben ümitsiz değilim" ifadelerini kullandı.

KARŞIYAKA'DA CAN'IN YOKLUĞU ARANIYOR
Karşıyaka, devre arasında elinden kaçırdığı en büyük gol silahı Can Erdem'i arıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarıda 8 gol attıktan sonra alacakları ödenmediği için serbest kalarak lider Gümüşhenespor'un yolunu tutan Can'ın yokluğunda 5 maçta yalnız 2 gol bulabildi. İleri uçta Hakan Kuş'tan beklediği katkıyı bir türlü alamayan yeşil-kırmızılılarda Bugsaş deplasmanında tek golü Bartu attı. Antrenör Recep Umut'un oğlu olan genç futbolcu 84'üncü dakikada oyuna girip 90+1'de tabelayı değiştirdi. Kadro alternatifsizliği yaşayan Karşıyaka'da Bugsaş deplasmanı öncesi eski kulüpleri Altınordu ve Bucaspor'la anlaşılıp lisansı çıkarılan altyapıdan 19 yaşındaki forvet Doğukan İnci, 54'üncü dakikada Hakan'ın yerine ilk kez oyuna girip olumlu sinyaller verdi.

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