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Haber Giriş: 29.01.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0

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Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden ezeli rakipler Karşıyaka ve Göztepe’nin Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği derbi maçı yeşil-kırmızılar 3-0 kazandı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir xx, Serhat Semiz xx

Karşıyaka: Ayşegül xxx, Yaren xxx, Buket xxx, Ezgi xxx, Betül xxx, Liray xx, Lara xx, Gizem xxx, Elif xx, Simay xxx, Melisa xx

Göztepe: İlayda xx, Sevinç x, Melis x, Selcan x, Gizem xx, Aleyna xx, Sena xx, Cansen x, Dilek x, Aylin xx

Setler: 25-10, 25-18, 25-13

Süre: 22, 29, 21 (72 dakika)

Karşıyaka: 3 - Göztepe: 0

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