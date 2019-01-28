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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
28.01.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Karşıyaka 1 puana sevinemedi!

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Karşıyaka 1 puana sevinemedi!

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Düzcespor deplasmanında galibiyeti 86. dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp 1-1'lik beraberliğe razı olan Karşıyaka, puana sevinemedi.

Zorlu deplasmana cezalı olan ön liberolar Arif ve Fatih ile arka adalesindeki sakatlığı nükseden kanat oyuncusu Doğukan’dan yoksun çıkan yeşil-kırmızılı ekip eksiklerine rağmen galibiyeti kaçıran taraf oldu. Son 9 maçta yalnız 1 kez yenilen, grupta üst üste 3. beraberliğini alan Kaf-Kaf, düşme hattıyla arasındaki 6 puanlık farkı korurken Play-Off barajıyla farkı azaltma fırsatını ise tepti.

Galibiyeti kaçırdıklarına çok üzüldügünü söyleyen teknik direktör Mesut Toros, "Kazanacağımıza çok inanıyorduk. Maç boyunca birçok pozisyona girdik. Geçen hafta olduğu gibi bu maçta da ilk yarıda net penaltımız es geçildi. Hakan 80. dakikada girdiği pozisyonu değerlendirse skoru 2-0’a getirecektik. Her puan çok değerli ama ben açıkçası 1 puana sevinemedim. Takım olarak iyi bir seviyeye geldik. Eksikler bizim için sorun olmuyor. Takımda 3 önemli eksiğimiz olmasına rağmen tüm oyuncularım çok iyi mücadele etti. Düzce gibi uzak bir deplasmanda bizi yalnız bırakmayan, itici gücümüz olan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Kaçırdığımız 3 puanı bu hafta Kemerspor deplasmanında alacağız" dedi.

HARUN’DAN FEDAKARLIK

KARŞIYAKA’da Düzcespor deplasmanında rakibin krampon darbesiyle dizinden sakatlanan Harun, buna rağmen oyundan çıkmadı. Genç futbolcu maç sonrası dizinin halini sosyal medya hesabında, "Savaşmaya devam" mesajıyla paylaştı. Kaf-Kaf’ta arka adalesindeki sakatlığı nükseden Doğukan’ın durumu da hafta içi netleşecek.

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