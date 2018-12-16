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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
Kaynak: DHA / Foto: Süleyman ARAT
16.12.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Karşınızda Fenerbahçe Beko!

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Karşınızda Fenerbahçe Beko!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun da beyaz eşya markası BEKO ile isim sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

İmza törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Semih Özsoy, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, kaptan Melih Mahmutoğlu ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu katıldı.

Yapılan sponsorluk anlaşmasının sadece maddi destek değil aynı zamanda başarı anlamında da destek sağlayacağını belirten Semih Özsoy, "Eminin bizim olduğu kadar Beko için de gurur verici bir gün olsa gerek. Dolayısıyla sporun her bölümünde olan Beko’nun bizimle de birlikte yola çıkması mutluluk verici. Ayrı bölüm ve sektörlerde olmamıza rağmen çok daha ortak noktamız olduğunu gördük. Bunlardan bir tanesi Dünya’da bilinirlilik. Öncelikle bu sponsorluğu bu dönemde destek olarak verdikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Global ekonomik krizde ülkemizin de kısmen etkilendiği bir dönemde sponsorların bütçe kısıtlamalarına giderken bize kayıtsız şartsız destek olmaları unutulmayacak. Bizim için çok anlamlı bir destek. Fenerbahçe takımını bir özelliği de bu sponsorlukları maddi bir destek olarak değil başarı yolunda verilen mücadelede takım arkadaşı olarak görmektir. Geçmişte bütün sponsorlarımızla sponsorluğun ötesinde bir arkadaş gibi hareket etmeleri hem sponsor anlamında, hem katılımcılar anlamında artı olarak geri döndü. Son dört yılda Final Four’da olmamız ve Euroleague’i Türkiye’ye getirmemiz bunlar arasında en büyük etkilerden biri. ’Eat Like A Pro’ projesi de Fenerbahçe ile bir değer kazanacaktır. Türkiye’de genç nüfus çok sayıda ve bunların obezite anlamında bilinçlendirilmesi çok daha kolay olacaktır. Bununla birlikte Fenerbahçe’nin en büyük özelliği kazanırken kazandırmaktır. Bunun en güzel örneklerini geçmiş sponsorluklarda yaşamıştık. Bu birlikteliğin iki camiaya da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

ÖZSOY: "FARKLI SPONSORLARIMIZ DA OLACAK"

Koç Grubu’nun Fenerbahçe’ye çok büyük katkıları olduğunu ancak ilerleyen zamanlarda farklı isimlerle de sponsorluk yapılabileceğini belirten Semih Özsoy, "Dünyadaki ekonomik krizin dolaylı etkileri görüldü. Ana sponsor olmasa bile farklı alanlarda bir çok farklı marka sponsorumuz oldu. Koç grubu gerçekten arkamızda. Departmanlarımız da çok çalışıyorlar. Umuyorum daha farklı sponsorlar da olacaktır" dedi.

"FENERBAHÇE İLE YOL ARKADAŞI OLANLAR KOLAY KOLAY AYRILAMIYOR"

Fenerbahçe ile yol arkadaşı olan markalarını kolay kolay vazgeçemediğini ifade eden Özsoy, "Sponsorluk ilk olarak 2.5 yıllık. Geçmişte de görüldü ki Fenerbahçe ile yol arkadaşı olanlar kolay kolay ayrılamıyorlar. Fenerbahçe’nin bütçeleri yüksektir. Bu yüzden de maddi açık her zaman kapatılamıyor" şeklinde konuştu.

"LİSTEDE İLK 10’DA OLMAK GURUR VERİCİ"

Sosyal medyada NBA takımlarından sonra en çok takip edilen 10’uncu takımın Fenerbahçe olması ile ilgili bir soru üzerine asbaşkan Özsoy, "Bahsedilen istatistik bilgisini biz de biliyorduk. Bu gurur verici bir şey. 10’uncu olarak listede olmak bir başlangıç bizim için. Reklam pazarlamada yenilenmeye gittik. Bunun da dönüşünü alacağız ilerleyen zamanda. Televizyon gelirleri ise NBA’de olduğu gibi yansımıyor maalesef. Kombine konusu gündemde. Kişisel bilgilerin paylaşılması ile ilgili durumu halletmeye çalışıyoruz. Geçen seneden beri olan bir durum. Bunu halletmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BULGURLU: "BU İKİ MARKA İNANILMAZ BİR SİNERJİ OLUŞTURACAK"

İki markanın büyük bir sinerji oluşturacağını ifade eden Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, "Fenerbahçe ile isim ortaklığını imzalıyoruz. Bizim çok kıymetli ve özel bir adım. Bu iki marka birçok ortak değere sahip. Bunların arasında takım oyunu, sosyal payda sağlama ve zirveye oynama. En büyük fayda ise bu iki markanın inanılmaz bir sinerji oluşturacak olması. Uzun zaman Beko basketbola katkı sağlamış bir marka. Fenerbahçe ile birlikte markalarımıza birer sinerji getireceğimize inanıyorum. Sosyal Sorumluluk projesine gelecek olursak, Türkiye’de her 10 çocuğun 1’i obez. Burada herkese büyük sorumluluk düşüyor. Obeziteye karşı en etkili çözümde sağlıklı beslenme. Bunun faydasını ise iki markada görecektir. Bu Beko’nun tekrar basketbola dönüşünün ilk adımı oldu" dedi.

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OBRADOVIC: "HERKES BİLİR Kİ BEN PASAPORTA BAKMAM"

Takımda kimin hangi ülkenin oyuncusu olduğunun kendisi için önemli olmadığını aktaran Obradovic ise, "Hangi ülkeden oyunculara sahip olduğumuz önemli değil. Biz Fenerbahçe takımıyız. Oyuncularım ve herkes bilir ki ben pasaporta bakmam. Takımdaki herkes bununla mutlu. Bu çok basit, hangi ülke vatandaşı olduğunuz benim için önemi yok" şeklinde konuştu.

Obradovic ayrıca kendine ve oyuncularına yönelik yapılan video çalışmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Dün maçtan sonra yaşanan her şey çok özeldi. Çok mutlu olduk. Bu insanları mutlu edebildiğimizi görmek harika. CSKA maçı için Melih’in de söylediği aynı coşkuyu bekliyoruz. Taraftarlarla aramızda özel bir bağ var."

MELİH: "BUNDAN SONRA FENERBAHÇE BEKO OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Yapılan bu sponsorlukla hem iki markanın ismini daha ileriye taşımak hem de sosyal sorumluluk projesiyle gençlere örnek olmak istediklerini aktaran Melih Mahmutoğlu da, "Bizim açımızdan çok önemli bir gün. Beko’nun uzun zaman Türk ve Avrupa Basketboluna erdiği önemi hepimiz iyi biliyoruz. Biz de bütün kulvarlarda çok çalışıp elimizden geleni yapıyoruz. Fenerbahçe Beko olarak yine aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. ’Şampiyon gibi Ye’ sosyal sorumluluk projesi çok önemli. Çocuklar her zaman bizleri örnek alıyorlar. Biz de bu yolda gençlere olumlu örnek olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"UMARIM TARAFTARIMIZLA BERABER CSKA MAÇINI KAZANIRIZ"

Dünkü maçta çok güzel bir ortam olduğunu ve bunun CSKA Moskova maçında da devam etmesini isteyen Melih Mahmutoğlu, "Sponsorluk her zaman önemli. Önceki sponsorlarımız da çok ciddi sponsorlardı. Onlara da çok teşekkürler. Biz sporcu olarak sahada her zaman elimizden geleni yapmak mecburiyetindeyiz. Dünkü maçta çok güzel bir ortam vardı. Hazırlanan videoda tüylerimiz diken diken oldu. Milano maçında da çok güze bir ortam vardı. Umuyorum CSKA maçında da aynı ortam olur ve bizde kazanıp yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

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