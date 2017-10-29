Kars36 Spor'un başarı serüveni

Kars36 Spor'un tüm yokluklara rağmen kıt kanaat imkanlarla buralara kadar gelirken ekonomik gücü fazla olan takımları elemesiyle adını duyurdu. Kars36 Spor önümüzdeki günlerde çekilecek kurada 4 büyük takımdan biriyle karşılaşmayı bekliyor. Bir yandan da BAL Ligi'ne hazırlanan takımın azimli futbolcuları son antrenmanda 29 Ekim'de Ardahan Spor'la yapacakları maçın hazırlandıklarını tamamladı.

Kars36 Spor'un 5'inci tura çıkma başarısı taraftarları da sokaklara döktü. Faikbey Caddesi at heykeli önünde toplanan taraftarlar sloganlar atıp ıslık ve alkışlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Kars36 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda TFF 1'inci Lig ekiplerinden İzmir'in Altınordu takımını 90+5'de 1-0 eleyerek 5'inci tura adını yazdırırken havalimanında coşkuyla karşılandı. Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta (MHP), Kafkas Üniversitesi Genel Sekreteri Alpaslan Yüce, çok sayıda vatandaş ve taraftarlar havalimanında hazır bulundu. Takım otobüsüne geçen Kars36 Spor oyuncuları araç konvoyuyla şehir merkezine gelerek zafer turu attıktan sonra Ali Gaffar Okan Spor Tesisleri'ne geçti. Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, “Bu başarıyı neye benzetiyorum biliyor musunuz? "Ayaklarımızdaki çarıklarla çok sıkıntılardan geçerek, zorlanarak, dışlanarak geldik. Karşımızda Altınordu gibi bir takım. Tesislerine ve futbolcu sayısına baktığımızda böyle bir takımı elemenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kurtardığı penaltılarla takımın buralara kadar gelmesinde büyük emekleri olan kaleci Aykut Demirdelen, İzmir'de oynanan Altınordu maçındaki 90+5'de atılan gölle ilgili yaptığı değerlendirmede kendilerini adeta bir rüyada hissettiklerini söyledi. Demirdelen, "Rüyada gibiyiz açıkçası. Kimse inanmıyordu bize ama biz inanıyorduk. Kulüp başkanımızın da söylediği gibi biz bir tarih yazmaya gittik. İlk Balıkesirspor maçıyla başlayan bir tarih. Üstünden de bu Altınordu çok güzel oldu bizim için" diye konuştu.

Kars36 Spor'a geçtiğimiz haftalarda verdiği destek gecesine 200 davetliden 20 kişinin katılmasına çok üzülen fakat takımın 5'inci tura çıkmasıyla büyük sevinç yaşayan Vali Rahmi Doğan da takım yönetimi ve futbolcularını makamında kabul etti. Vali Doğan, "Beşinci tura çıkmanız gerçekten heyecan verici. Tebrik ediyorum. Yokluk içinde bulunduğunuzu, çalıştığınızı, sıkıntılarınızın olduğunu biliyorum. Durumu, Bakan Ahmet Arslan'a da bildirdim. Kendisi de bir çalışma yaptırıyor. İnşallah bizde valilik olarak bakanımızla birlikte size maddi anlamda destek vermek istiyoruz. Paranız olmadan bu işleri yapma şansınız yoktur. Stadın yapımıyla ilgili de bakanımızın farklı bir projesi var. Onu da görüşüyor. Eğer o da gerçekleşirse hızlı bir şekilde stadyumunuzu yapıp Karsspor'a burada antrenmanlarını maçlarını yapması için tahsis edeceğiz" dedi.

İzmir'in Altınordu takımını eledikten sonra BAL Ligi'ne odaklanan Kars36 Spor, sentetik sahada antrenman yaptı. Kadroyu yalnız bırakmayan Kulüp Başkanı Muharrem Yıldız, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 5'inci tur maçların belirlenmesinde dört büyük takımdan hangisini kurada çekmek istersiniz?" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Balıkesirspor'u çektiğimde arkadaşlarım bana çok kızmışlardı. 'Çok büyük bir rakibi çektin' diye. Bir de çok uzak bir ildi. Yani Kars'tan oraya direkt uçakla gidiş de yoktu. Aktarmalıydı ve uçaktan sonra da otobüsle devem edilmesi gereken bir yolculuktu. Çok uzun bir yolculuktu ve yorucuydu. Rakibimiz çok güçlüydü ama ben arkadaşlarıma hep şunu söyledim; 'başarırsak tarih yazarız' dedim. İnşallah 5'inci Turda da hem Kars'ta oynayacağız hem de gideceğimiz ilde oynayacağız. Kim gelir bilmiyorum ama inşallah büyüklerden birini çekeriz. Kars bunu hak ediyor. Çünkü burada hemşerilerimiz büyük takımların biriyle buluşmuş olsun. Diğer bölgesel amatörde de nefes almadan hazırlanıp başarıyı devam ettirmek. İşte arkadaşlarımız Ardahan maçına hazırlanıyorlar. Gidip Ardahan maçını da almak istiyoruz. Çünkü 3'üncü Lige çıkmak istiyoruz. Bizim hakkımız BAL Ligi değil. Böyle bir ilin takımının BAL Ligi'nde olmaması lazım. Profesyonelliğe çıkmamız lazım. Bu başarılarımızda bu şehre inanıyorum ki artık Spor Bakanlığı tarafından da hem şehirdeki tesisleşmenin olmadığı yerlere tesis kurulması ve şehirdeki spora da bakış açıları değişecektir. İnşallah daha da başarılı oluruz. Bu şehir hiç büyük takımları görmedi. İmkanlarımız olmuyor ama bu şehre keşke biz kurada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve buna benzer takımları çekmek istiyoruz. Bu takımlar gelirse biz hem İstanbul'daki hemşerilerimizle orada bir arada olup bunu bir mutluluğa çevirebiliriz bir de Kars ilk kez hayatında burada bu takımlardan birini görmüş olacak. Bunu yaşatmak istiyoruz ve inşallah bunlardan birisi olur diye düşünüyorum."



Karakurt-Erzurum İl Sınırı 2'nci Kısım Yolunun temel atma töreni için Kars'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, temel atma programı sonrasında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda katıldığı Ebu-l Hasan Harakani Sempozyumu çıkışında Türkiye Ziraat Kupası'nda İzmir'in Altınordu Spor Kulübünü yenerek 5'inci Tura yükselen Kars36 Spor'un galibiyetini kutlayarak birkaç gün içerisinde büyük bir destek müjdesini vereceğini açıkladı.

Bakan Arslan şöyle konuştu:

"Kars36 Spor şehrimizin gururu, bizim gururumuz. Gerçekten ülkemizde Kars36 Spor'un farkına vardı ki amatör kümede bir takım, amatör ruhta birtakım profesyonel takımları eleyebiliyor. Daha önce Balıkesirspor'u şimdi de Altınordu'yu eleyerek 5'inci Tura çıktı. Arkadaşların hepsini tebrik ediyoruz. Sadece daha güçlü bir takımı eledikleri için değil, profesyonel bir takımı amatör bir ruhla eledikleri için hepsini tebrik ediyoruz. Elbette ki 11 kişi sahada oynuyor ama 18 kişi yedeklerle birlikte sahaya çıkıyor, teknik idarecileriyle birlikte 22 kişi oluyorlar, kulüp idarecileri var hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel bir başarıya imza attılar. İnşallah bundan sonrada aynı amatör ruhla Kars'ı Türkiye'nin her yerinde gururla temsil edecekler, bizimde gururumuz oldular, hepsini tebrik ediyoruz. Az önce kulüp başkanımıza söyledim, 5'inci Tura çıkmanın mükafatını da inşallah birkaç gün içerisinde biz göndereceğiz. İnşallah arkadaşlarımız gururumuz olmaya devam edecekler, hepsini tebrik ediyorum" dedi.